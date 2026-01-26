Rafael Louzán asegura que la final del Mundial 2030 se jugará en España

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha asegurado este lunes durante la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid que la final de la Copa del Mundo 2030 que organizan España, Portugal y Marruecos se jugará en España. “La final del Mundial se jugará aquí”, ha afirmado. A su vez, ha hecho referencia a la fecha de la final de la Copa del Rey de este año, de la que había dudas sobre cuándo se celebraría. “El cambio está en marcha y falta saber si será el 18 y 19 de abril. Hay que adaptar la fecha. Es 100% seguro que va a ser ese fin de semana”, ha añadido el presidente.

A pesar de que no se ha hecho oficial por parte de la FIFA cuál será la ciudad y el país que acoja la final de la Copa del Mundo, Louzán ha señalado que será en España, aunque no ha detallado cuál será el estadio donde se llevará a cabo. Esta afirmación adelantada no es la primera vez que sucede con el dirigente de la Federación. Louzán adelantó, antes de que la UEFA lo hiciera oficial, que la final de la Champions de 2027 se celebraría en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid. Esta vez sí que eran ciertas las palabras del gallego. Sin embargo, en otra ocasión adelantó que España, Portugal y Marruecos presentarían candidatura para la Copa del Mundo Femenina 2035, pero su homólogo de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró días después que no existía una candidatura apta aparte de la presentada por Reino Unido, donde se llevará a cabo la competición.

El presidente de la RFEF también ha confirmado el fin de semana en el que se disputará la final de Copa del Rey en el estadio de La Cartuja de Sevilla. En un principio la Federación había estipulado que se celebraría el fin de semana del 25 de abril. Sin embargo, al coincidir con la Feria de Abril de la capital andaluza y que el Betis disputa sus partidos en este estadio, se puso en duda si finalmente sería ese fin de semana. Ahora Louzán ha asegurado que se jugará el fin de semana del 17 y 18 de ese mismo mes. “Lo que había manifestado es que íbamos a proceder al cambio, que está en marcha. Ahora falta saber si pudiera ser el 18 o el 19 de abril, pero es 100% seguro que va a ser ese fin de semana, para que no haya más cambios”, señaló. El dirigente gallego relató que el cambio es por “una cuestión de seguridad”, para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan trabajar de la mejor manera posible. “Y para la propia ciudad de Sevilla creo que es bueno que no concentremos la final de la Copa con otro evento más, la Feria. Es bueno para todos trabajar coordinadamente, y esto lo podemos hacer gracias a que existe una coordinación muy buena con la Liga, que nos hemos sentado, buscando lo mejor”, afirmó.