Serrat, Raphinha, Leticia Dolera y Oques Grasses, premios Toresky 2026 de Radio Barcelona

La primera edición de los galardones se celebrará el lunes 9 de febrero en el Teatro Tívoli durante la gala de La Nit de la Ràdio

SER Catalunya ha dado a conocer este mediodía los galardonados de la primera edición de los Premios Toresky, que se entregarán durante La Nit de la Ràdio, la gala anual que se celebrará próximamente en el Teatro Tívoli de Barcelona con motivo del Día Mundial de la Radio. Los premios reconocen a las personalidades, instituciones e iniciativas que han marcado el año 2025 en los ámbitos cultural, social, deportivo y empresarial.

Más información El Cap Nen Sense Joguina de SER Catalunya supera los 100.000 euros de recaudación en un récord histórico

El jurado de esta primera edición ha distinguido al científico Eduard Batlle como Personalidad del Año; al futbolista Raphinha, como Mejor Deportista del Año; a Oques Grasses, como Fenómeno Musical; y a Leticia Dolera, como Personalidad Cultural. El cantautor Joan Manuel Serrat recibe el Premio de Honor Radio Barcelona.

Los Premios Toresky también destacan a Banc Sabadell como Empresa del Año; a Nil Moliner como Artista del Año; y a El Pot Petit como Acontecimiento Cultural del Año. En el ámbito deportivo, los galardones reconocen también a Iris Tió como Fenómeno Deportivo del Año, mientras que el premio al Acontecimiento Deportivo es para el Ayuntamiento de Barcelona por la promoción de las carreras populares. El Institut Guttmann recibe el premio de Impacto Social por sus 60 años de historia y Maria del Mar Bonet es reconocida con el Toresky a la Trayectoria.

Los galardones se entregarán el próximo lunes 9 de febrero en el Teatro Tívoli durante la gala La Nit de la Ràdio, organizada por Radio Barcelona. Un nuevo evento anual para celebrar el Día Mundial de la Radio.

La presentación de la gala correrá a cargo de los editores de SER Catalunya y LOS40, Sique Rodríguez, Anna Puigboltas, Marina Fernàndez y Sergi Sánchez, y contará también con Íñigo Espinosa, de Especialistas Secundarios. Una gala que combinará radio, música, teatro y humor, y que contará con las actuaciones de Nil Moliner, Las Migas, Jofre Bardagí, Àngels Gonyalons y Abel Folk.

Para asistir a la gala se pueden conseguir invitaciones en la web de SER Catalunya, sercatalunya.cat, con una donación solidaria para la campaña Cap Nen Sense Joguina, que el año que viene alcanzará su 60.ª edición.

Premios Toresky 2026

Toresky a la Personalidad del Año Eduard Batlle. Por destacar al frente del Programa de Cáncer del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona y convertirse en un científico de referencia internacional en el cáncer colorrectal. El laboratorio que dirige ha publicado un estudio en la revista Nature Genetics que abre nuevas vías para diseñar terapias contra este tipo de cáncer, el segundo más mortal en todo el mundo.

El investigador del Institut de Recerca Biomedica de Catalunya Eduard Batlle. Massimiliano Minocri

Toresky a la Empresa del Año Banc Sabadell. Por la gestión estratégica que le permitió afrontar y superar un reto excepcional como la OPA hostil del BBVA. En un contexto de máxima presión, la entidad no solo resistió y logró una victoria financiera contundente, sino que reforzó su posición con resultados récord. La campaña de comunicación impulsada durante el proceso contribuyó a consolidar un apoyo institucional, empresarial y social sin precedentes en operaciones bancarias de esta magnitud.

Toresky a la Personalidad Cultural del Año Leticia Dolera. Por haber consolidado una trayectoria creativa original, influyente y con un fuerte compromiso social. Por su apuesta por contenidos audiovisuales capaces de incidir en el debate público. La serie Pubertad, que ha escrito, dirigido e interpretado, sitúa en el centro del debate el abuso sexual entre menores, agravado por el mal uso y la dependencia de los teléfonos móviles. Pero también pone en valor la posibilidad de que las víctimas encuentren reparación y acompañamiento a través de la justicia restaurativa.

La actriz Leticia Dolera, directora de cine y actriz. Albert Garcia

Toresky al Impacto Social Fundación Institut Guttmann. Por cambiar la vida de quienes deben reaprender a vivir. Por sus 60 años de contribución continuada a la calidad de vida de las personas con lesiones neurológicas y discapacidad. Por haberse consolidado como un referente imprescindible de la neurorehabilitación, dentro y fuera del país, combinando excelencia clínica, innovación social y sensibilización pública.

Toresky a la Trayectoria Maria del Mar Bonet. Por sus 60 años de trayectoria musical ejemplar, comprometida y en catalán. Sesenta años de canciones que forman parte del patrimonio musical del país y de la memoria individual de miles de personas. Por haberse convertido en una voz esencial de la música catalana y de la cultura mediterránea, proyectada en todo el mundo. Y por seguir uniendo tradición y modernidad, combinando nuevas canciones con repertorios inolvidables.

La cantante Maria del Mar Bonet. Getty (Europa Press via Getty Images)

Toresky al Acontecimiento Cultural del Año El Pot Petit. Por haber convertido la música familiar en un auténtico fenómeno con millones de escuchas y por su necesaria contribución al impulso de la lengua entre los más pequeños. Y por transmitir valores, fomentar la imaginación y trabajar las emociones a través de múltiples plataformas —música, televisión, teatro y proyectos educativos—, consolidando un modelo cultural propio y muy singular.

Una actuación del grupo musical El Pot Petit. el pot petit

Toresky al Fenómeno Musical del Año Oques Grasses. Por haber creado un universo musical único y ser referentes absolutos tanto por sus melodías y letras como por la producción de sus canciones. Por haber logrado que su público no deje de crecer hasta el punto de agotar en pocas horas las entradas para sus cuatro conciertos de despedida en el Estadio Olímpico, convirtiéndose en el primer grupo catalán y estatal que lo consigue, igualados solo por una banda internacional como Coldplay.

Toresky al Artista Musical del Año Nil Moliner. Por su contribución al pop, por crear himnos intergeneracionales y por haber iniciado con NEXO 04 Tu cuerpo en Braille una nueva etapa musical que le llevó a llenar el Palau Sant Jordi de Barcelona por tercera vez.

El cantante Nil Moliner. Carlos Alvarez (Getty Images)

Toresky al Acontecimiento Deportivo del Año Ayuntamiento de Barcelona. Por la promoción de las carreras populares, una herramienta clave para fomentar la actividad deportiva. En 2025, las principales carreras urbanas reunieron a 211.000 personas y agotaron los dorsales antes de su celebración, y la Mitja Marató de Barcelona batió el récord de participación. La promoción de las carreras ha puesto especial énfasis en la participación femenina, que ya supone el 40% del total, y en el impulso de iniciativas como la Cursa de les Dones, que reunió a 36.000 corredoras.

Toresky al Fenómeno Deportivo del Año Iris Tió. Por sus victorias y sus éxitos incontestables en la última temporada de natación artística: seis medallas en los Campeonatos del Mundo de Singapur y seis más en los Campeonatos de Europa. Considerada la mejor nadadora artística de Europa, según European Aquatics, y la mejor del mundo, según World Aquatics. Y por haberse convertido en la primera nadadora española de la historia en proclamarse campeona del mundo en solo libre.

La nadadora artística Iris Tió. Hollie Adams (REUTERS)

Toresky al Mejor Deportista del Año Raphinha. Por su talento individual, su capacidad de esfuerzo, su liderazgo y su sentido de equipo demostrados durante la última temporada. Fue elegido mejor jugador de la Liga, superando sus mejores registros de goles y asistencias. Campeón de tres títulos con el Barça y clasificado para el Mundial con Brasil. Sus compañeros lo eligieron capitán del equipo y su técnico, Hansi Flick, lo considera uno de los jugadores más importantes del vestuario. Es un ejemplo a seguir según entrenadores rivales como Simeone o Manolo González.

El futbolista Raphinha. AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)

Premio de Honor Radio Barcelona Joan Manuel Serrat. Por ser uno de los artistas más universales de la cultura catalana y española, y porque su historia vital y artística está estrechamente ligada a la radio, especialmente a Radio Barcelona. Porque su trayectoria —que ha acompañado y marcado la vida de muchas generaciones— empezó aquí, en este edificio, un mes de febrero de hace 61 años. Porque su música y sus letras han cambiado la historia de la radio y de todo un país. Y porque, pese a haberse convertido en un artista de talla mundial, ha mantenido siempre intacta su implicación social, su compromiso con la libertad, con la lengua y con sus raíces. Porque es una de las figuras más importantes de la historia de la música, pero también un referente de humanidad, generosidad, humildad y cercanía. Y porque ha preservado, a lo largo de décadas, un vínculo profundo y sincero con la radio.