Los cerca de 6.000 vecinos de Anglès se quedan sin agua por la rotura de la cañería principal

Los cerca de 6.000 vecinos de Anglès (La Selva) están sin una gota de agua desde este domingo. El teléfono de emergencias 112 recibió un aviso a las 13.44 horas de que se había derrumbado parte de la calzada de la Calle Pla de la Coma, que había colapsado hacía la riera de Sant Amanç y había roto la tubería principal del agua, que pasa paralela a la riera. La Policía Local se encargó de retirar los vehículos que estaban en la vía pública. El Consistorio y Aqualia, empresa concesionaria del suministro del agua, trabajan para solventar esta complicada situación, calificada de “muy grave” por el alcalde, Jordi Pibernat, lo antes posible. Este lunes maquinaria pesada ha empezado los trabajos para construir una base sólida donde se pueda instalar el hormigón donde anclar la nueva cañería. Además se reparte agua potable a través de un camión cisterna.

Según un comunicado del Servei Municipal d’Aigües, la caída de un muro cerca de las conducciones principales del servicio de agua provocó el derrumbe de parte de la calle dejando un agujero de unos ocho metros de largo por tres de hondo, y “la rotura de las cañerías de impulsión que suministran agua al depósito municipal”. Esto obligó a “interrumpir el suministro”. Mientras se hacen las reparaciones, se está llenando el depósito secundario con agua que llega del canal “sin garantías sanitarias”. Se distribuirá por la red lo antes posible, para poder usar baños y duchas, pero advierten que “No es apta para el consumo”. Alertan de que este agua, que saldrá por el grifo, “no se puede usar para beber, cocinar, lavar alimentos o herramientas de cocina o cualquier uso que implique la ingesta directa o indirecta”.

Este lunes se ha puesto a disposición de los vecinos el suministro de agua potable a través de un camión cisterna en el parking de la fábrica Burés. Debía llegar a la una de la tarde, pero por complicaciones varias ha llegado a las tres, según el alcalde. También se han contratado cubas, en este caso de agua “no potable”, para llenar las cisternas de los baños, en las escuelas, el Instituto, la guardería y el CAP. Los vecinos están resignados y hay quien lo califica de “catástrofe”. Restaurantes y bares han contratado sus camiones cuba para poder dar algún servicio, y algunos vecinos han ido a fuentes de otros pueblos a buscar agua y a casa de familiares a ducharse.

“Enseguida nos preguntamos qué había pasado para que cediera el muro de contención, pero ahora esa no es la prioridad, lo primero es sanear y asegurar la zona, construir una base sólida para poder instalar las cañerías encima y volver a suministrar agua potable”, mantiene Pibernat. Aqualia, en colaboración con el Consistorio y las autoridades sanitarias “estudia diferentes medidas para resolver la situación en el menor tiempo posible”. Los operarios tienen las tuberías, pero están esperando la llegada “de unos grandes bloques de hormigón parecidos a un Lego para poner la tubería encima”, ha detallado. A primera hora de la tarde la maquinaria ha logrado bajar a la zona y aplanar el terreno para que al llegar los bloques de hormigón se puedan colocar las tuberías.

“El depósito principal que tenemos está vacío, ahora lo que estamos intentando es llenar, con agua del canal tratada, el depósito secundario para que por lo menos la gente pueda ir al lavabo”, ha explicado el edil. En este sentido ha puntualizada que como el agua no es apta para uso de boca, “cuando consigamos llenar de agua potable el depósito principal, el secundario deberá desinfectarse”.

Desde ERC en la oposición en Anglés, han propuesto al equipo de gobierno que el consistorio contacte con ayuntamientos de municipios vecinos para que los habitantes de Anglès puedan usar algún equipamiento municipal que disponga de duchas hasta que no se restablezca el servicio.