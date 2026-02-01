Un hombre con movilidad reducida fallece en un incendio en Tarragona

Efectivos de los Bombers de la Generalitat durante una intervención, en una imagen de archivo.

Ha quedado atrapado dentro de un domicilio, después de que empezara a arder un sofá

Un hombre ha muerto este domingo en un incendio en una vivienda de la calle de Mossèn Salvador Ritort Faus de Tarragona, en pleno centro de la ciudad. La víctima tenía reducida la movilidad y se ha visto atrapado por las llamas dentro del inmueble.

Los Bomberos han recibido un aviso a las 13.46 horas por un incendio que habría empezado al arder un sofá. En el momento del aviso, ya se alertaba de que había una persona con movilidad reducida que no habría salido de la vivienda; al llegar, los Bomberos han localizado su cuerpo sin vida.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado dos camiones de agua, una autoescalera y una dotación ligera de coordinación y mando, han detallado los Bomberos en un comunicado.

Una vez extinguido el incendio, que ha quemado completamente un sofá, los Bomberos han llevado a cabo tareas de ventilación, ya que toda la casa había quedado afectada por el humo.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha activado tres ambulancias y una unidad de psicólogos, ha atendido en estado leve a una mujer de 78 años, mientras que los Mossos d’Esquadra se han hecho cargo de la investigación.

Este sábado, un menor quedó herido con pronóstico menos grave en el incendio de un piso en Reus (Tarragona), mientras que otras dos personas afectadas tuvieron que ser atendidas en el lugar de los hechos, un piso de la calle Escultor Rocamora de Reus.