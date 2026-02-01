Un ‘edificio-escuela’ de vivienda pública para jóvenes en Barcelona

David Juárez (a la derecha), arquitecto de Straddle3 e impulsor de WikiHousing, junto a tres de los participantes en el diseño y construcción del edificio de vivienda pública en el barrio del Poble-sec de Barcelona (Sara Jansen, Marco Corvino y Giacomo Spanio).

Arranca la construcción de cuatro pisos en el Poble-sec, un proyecto pionero, de madera y sostenible, en cuyo diseño y construcción se han formado un centenar de alumnos

En un solar público de Barcelona enano, esquinero, como un retal de ciudad por el que nadie daría un duro, se está levantando un edificio de cuatro viviendas sociales para jóvenes que es una experiencia pionera, desde la idea hasta la ejecución, y que ya tiene novios que la quieren replicar (como el Gobierno del País Vasco, que en otra versión de la idea, la aplicará en remontas). Es Wikihousing, proyecto ganador del concurso de innovación urbana BitHabitat en 2021: el suelo es del Ayuntamiento, lo impulsan cooperativas de arquitectos o vinculadas a la vivienda, es de madera, modular, sostenible hasta el punto de no necesitar calefacción ni refrigeración, y en su diseño y construcción han participado, en talleres de formación ocupacional, un centenar de jóvenes de perfiles muy distintos que obtendrán títulos certificados por el Colegio de Arquitectos de Cataluña y el centro educativo de iniciativa social Impulsem.

La obra y futuro edificio está en el barrio del Poble-sec y es casi artesanal, porque pone en valor los oficios y se materializará en parte gracias a las aportaciones de fabricantes de materiales y soluciones punteras. El arquitecto del despacho Straddle3, alma del proyecto y jefe de la obra, David Juárez, se refiere a WikiHousing como un “edificio-escuela” de vivienda pública. Junto a Straddle3, el proyecto lo impulsaron la consultora ambiental Societat Orgànica y el instituto Idra, constituidas en una UTE (unión temporal de empresas).

Imagen virtual de cómo será el edificio WikiHousing del barrio del Poble-sec de Barcelona. Wikihousing

El proyecto “ha puesto a prueba los límites de todo: de las posibilidades de un solar pequeño donde salen cuatro pisos de 50 metros cuadrados cada uno, la participación, la formación, los materiales o las finanzas, el resultado es una experiencia realmente comunitaria”, resume Juárez, que capitaneó también la construcción del primer edificio de alojamientos temporales APROP, levantado en 2019 reciclando contenedores marítimos sobre un solar del distrito de Ciutat Vella. En esta nueva experiencia, relata, han “liado a un montón de empresas” especializadas en construcción en madera, paneles solares, ventanas de aluminio reciclado, cerámica, cierres, sistema de reciclaje de aguas grises... “Hemos creado un club de la excelencia de la industria de la construcción sostenible”, añade señalando el panel de logotipos de la valla de la obra. “No es un juego de logos, se han implicado a fondo, han aportado experiencia, formación y materiales”, señala ante marcas del sector como Technal, Tallfusta, Treehood, Aco, Riou u HolaLuz.

Además, en el edificio habrá varios componentes reciclados: desde las baldosas de la calle en el vestíbulo, hasta cristales cedidos que servirán para separar espacios interiores, o paneles de gran calidad utilizados en ferias con los que se construirá mobiliario de las cocinas. El repóquer de oportunidades coincide, además, con el año en el que Barcelona es capital mundial de la arquitectura y en verano será sede del congreso mundial de arquitectos.

Jóvenes participando en uno de los talleres formativos durante la construcción de WikiHousing. Wikihousing

De la canalización inicial de la participación se encargó La Papiro, un colectivo formado por arquitectos y artistas jóvenes. Sara Jansen, ilustradora, es del colectivo y ha acabado enrolándose también en WikiHousing: “Me llevo la experiencia de construir un modelo alternativo de vivienda, habilidades en materia de energía, de edificabilidad de solares, de construcción modular o de reciclaje de materiales”. Entre los participantes que se han formado hay perfiles variadísimos: desde arquitectos o antropólogos, hasta un mecánico de aviones, una farmacéutica o jóvenes que llegaron a España como menores no acompañados y, superados los 18 años, aprendieron de construcción y han podido regularizar su situación y están trabajando en el sector.

Los módulos que se están acoplando en el solar estos días se han fabricado en un taller que es un coworking para carpinteros y en espacios de Impulsem. Fueron tres talleres en los que se construyeron los cuatro pisos a escala real. Faltarán tres talleres, que se realizarán en la obra: el de acabados e instalaciones, la instalación de placas solares (en una formación que HolaLuz impartirá para mujeres) y uno sobre la utilización de un edificio tan peculiar por parte de sus habitantes.

Jóvenes en el taller, construyendo y formándose en la producción modular de paneles para levantar vivienda. Wikihousing

Al proyecto también se han sumado arquitectos jóvenes de fuera de España, como dos italianos que recalaron en Barcelona “porque Cataluña es referente internacional en construcción modular, en madera y sostenible”. Giacomo Spanio vive el proceso como “un privilegio, porque como arquitectos nos solemos quedar en el papel, y aquí hemos pasado por todas las escalas, del papel a los muebles, pasando por la estructura, las paredes y las instalaciones”. “Demuestra que la arquitectura puede volver a ser democrática, verde y construida de forma rápida, puede marcar una vía”, asegura. Y Marco Corvino celebra haber llevado “el rol del arquitecto a cómo se entendía en la antigüedad: a resolver una necesidad, una práctica que se ha perdido y aquí ha sido comunitaria y pública”.

Desde Societat Orgànica, el también arquitecto Luca Volpi explica que buena parte de la eficiencia energética que tendrá el edificio se debe a “su privilegiada ubicación” una esquina orientada al sur, de forma que en invierno tendrá máxima insolación y en verano los árboles de la acera darán sombra. Volpi presume de que el proyecto “se adelanta a lo que nos pide la normativa europea: aprovecha suelo urbano consolidado, tiene una huella ecológica muy baja, es replicable, usa madera sostenible en paneles CLT (contralaminados), y está alineado con la economía circular, porque los materiales son naturales y es desmontable”.

La primera planta del futuro edificio de vivienda pública modular y sostenible para jóvenes que se monta en el Poble-sec de Barcelona. Albert Garcia

El convenio de Wikihousing como promotora con el Ayuntamiento de Barcelona se firmó a finales de 2024. A través del Instituto Municipal de la Vivienda, el consistorio aporta el solar del número 38 de la avenida de la Exposició para levantar los cuatro pisos, que se integrarán en el parque público de la ciudad y serán sorteados entre jóvenes de entre 18 y 35 años inscritos en el registro de solicitantes de vivienda social. Además del solar, el Consistorio financia la mitad del coste del proyecto (unos 500.000 euros la obra) en lo que entonces explicó como su “compromiso para facilitar el acceso a la vivienda y explorar nuevas vías de colaboración para incrementar el parque público”.