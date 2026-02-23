La jefa de meteorología del canal autonómico valenciano desmonta la tesis del PP sobre la dana: “Desde el viernes se sabía”

La jefa de Meteorología de À Pùnt Media, Victoria Rosselló Botey, comparece en la comisión de Investigación sobre la dana, en el Congreso de los Diputados, a 23 de febrero de 2026.

Victoria Roselló ha acudido este lunes a la comisión de la dana en el Congreso de los Diputados

El Congreso de los Diputados ha vivido este lunes una declaración clave sobre la tragedia de la dana. Victoria Rosselló es la jefa de meteorología del canal autonómico público valenciano À Punt. La tarde del 29 de octubre de 2024 Rosselló estuvo en el informativo del mediodía. Y ha recordado que dio un aviso a los valencianos que en ese momento conectaban con el canal:

−Estamos en aviso rojo. No salgan de sus casas.

Rosselló advirtió entonces de que la Comunidad Valenciana atravesaba un “temporal histórico”. Recomendó que se evitaran los desplazamientos innecesarios. “No es aceptable 230 muertos”, ha dicho este lunes en la comisión parlamentaria encargada de analizar la gestión de la catástrofe. “Los protocolos fallaron, pero tenemos las herramientas para saber qué está pasando y avisar a la población. La información estaba a disposición de cualquiera. Esto es innegable. Estabámos viendo lo que ocurría en directo”.

Rosselló ha comentado, incluso, que en su comunidad existe una red de 800 observadores inédita en toda Europa. Estos meteorologos, ubicados en distintos puntos de la Comunidad Valencianan, vuelcan de manera altruista los datos, y se muestran a la ciudadanía. “Esto permite a cualquier ciudadano saber cuándo y donde llueve en tiempo real [...] Es muy dificil de entender que la información disponible no llegara donde tenía que llegar”.

Rosselló ha comentado que la situación de la dana se preveía desde hacía cinco días. “Se vio muy bien desde el principio y no mostró demasiadas variaciones. Se vio que el día era muy peligroso. El viernes pudimos ver que habia una alta probabilidad de que se cumpliera. En meteorología jugamos con incertidumbre, pero a medida que vas llegando a ese día se van confirmando las cosas. Se veía que era una situación de tal impacto, que en nuestro canal, el viernes, avisaron a la dirección de lo que se podía preveer el martes. Sobre todo en las cabezas altas de los ríos, el peligro de riada era muy elevado”.

La jefa de meteorología ha dicho también que a pesar de que la previsión siempre tenga ese grado de incertidumbre, precisamente por eso hay que estar pendientes. “Era una situacion extremadamente peligrosa”. Y ha contado de manera cronológica cómo fue esa mañana del martes 29 octubre.

A las 8.30 de aquella mañana la DGT ya cortó la autovía A7. “Esto da a entender de qué manera llueve”, ha observado. Entre las diez y las dos de la tarde, ha apuntado, la dana se desplazó hacia el interior, donde acabaron cayendo 300 litros por metro cuadrado en el municipio valenicano de Utiel. Y que, incluso, antes del mediodía, el jefe de la Agencia de Meteorología de la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, intervino también en el canal autonómico y ya dijo que el riesgo de la riada era muy alto.

Luego, 60 municipios suspendieron por cuenta propia su actividad lectiva. “El alcalde de Utiel evitó que la cifra de víctimas fuera mayor con la suspensión de las clases”, ha dicho. A las 13.30 se corta también la A3 “¡Ya eran dos autopistas cortadas!“, ha contado.

Rosselló ha dicho que la información estaba ahí y que señalaba algo inédito. “Yo no tengo ningun dato que no tuviera nadie”, ha dicho, al tiempo que ha hablado de que el caudal de agua era de tal calibre, que en algun momento de la tarde acumuló casi cinco o seis veces el del río Ebro. “Al ver ese dato, decíamos que esto no podía ser, pero era consistente con la lluvia que caía. Era creible”. Al ser preguntada por qué ningún miembro del Gobierno valenciano vio la televisión autonómica ese día, ha respondido:

—Evidentemente, no vieron À Punt.

Rosselló ha comentado también que los avisos se tienen que revisar al completo, más allá de lo obvio. Y que mandar muchos tampoco es positivo porque puede generar el efecto contrario al deseado.