Dimite el alcalde de La Algaba (Sevilla) tras ser denunciado por acoso sexual por un menor

El ya exalcalde de la Algaba (Sevilla), Diego Manuel Agüera, durante una entrevista con EFE en la que negaba las acusaciones de acoso sexual a un joven aprendiz de torero del municipio.

El PSOE maniene una investigación abierta, al que se han sumado las denuncias de los padres y del director de la Escuela Taurina por unos hechos ocurridos hace un año

El alcalde del municipio sevillano de La Algaba (16.862 habitantes), Diego Manuel Agüera, ha presentado su dimisión tras haber sido denunciado por supuesto acoso sexual a un menor de la localidad. Los hechos, que sucedieron hace un año, fueron puestos en conocimiento del canal interno de comunicación del PSOE, donde milita el ya exregidor, el pasado 13 enero, y cuando El Mundo desveló esta situación, tanto los padres del chico, como el director de la Escuela Taurina de la localidad, Manuel Carbonell, donde recibía clases la presunta víctima, han interpuesto sendas denuncias ante la Policía Judicial y la Fiscalía, respectivamente.

El menor tenía 14 años cuando se produjo el supuesto intercambio de mensajes en redes sociales entre el chico y el exalcalde de La Algaba. “Ayyy si tuvieras los 18!!!”, se recoge en la denuncia anónima presentada en el canal interno del PSOE, que investiga a Agüera por “ciberacoso y hostigamiento sexual”.

“Con todo el dolor de mi corazón y repito, por mi salud mental y la de mi familia y NO POR SER CULPABLE DE NADA he decidido hacer un paréntesis en mi vida política para poder defenderme de las graves acusaciones de este empleado y os anuncio mi renuncia por unos meses como alcalde de La Algaba para así poder dedicarme plenamente a mi defensa”, señala el ya exregidor en el comunicado que ha hecho público esta mañana. En él arremete contra un “empleado municipal que tan malignamente ha interpretado una conversación”, a quien acusa de haber “sacado a la luz” esa conversación “que se produjo hace más de un año” y a quien relaciona con “el cierre de la escuela municipal taurina”, en la que da clases el menor cuya familia ha denunciado el presunto acoso sexual. “Esto en mi pueblo se llama venganza y odio personal”, afirma el exalcalde en su mensaje de despedida.

Agüera ya se refirió a ese empleado municipal cuando se destapó la denuncia en el canal interno del PSOE y Carbonell, el director de esa escuela taurina, también funcionario del Ayuntamiento, se ha dado por aludido. “Hace justo un año el chaval llegó a la escuela y estaba como nervioso y no paraba de mostrar el móvil a sus compañeros”, explica Carbonell a este diario. “El chico me mostró los mensajes y, evidentemente, hablé con sus padres, que también lo sabían, pero que me pidieron que no hiciera nada por miedo a represalias”, continúa. Y así quedó la cosa hasta que, cuando trascendió la información hace 15 días, el ya exalcalde se refirió en otro comunicado al cierre de la escuela taurina como detonante de la denuncia. “Me sentí interpelado y lo hablé con mi abogado, que me dijo que tenía que denunciar porque lo que había ocurrido con mi alumno era un delito, así que se lo comuniqué a los padres, que también interpusieron su propia demanda”, relata.

En el primer comunicado, Agüera hacía hincapié en que “no existe procedimiento judicial abierto ni resolución que sustente las afirmaciones difundidas [...] y se escuda, además, en que no hay denuncia “formalmente presentada”. En este tiempo, el PSOE de Sevilla tampoco ha adoptado ninguna medida contra el recién dimitido alcalde por entender que los hechos no podían “fundamentarse sin certidumbre alguna” y porque tampoco había proceso judicial abierto.

15 días después, a la investigación del PSOE se ha sumado la de la Fiscalía de Sevilla y la de la Policía Judicial de la Guardia Civil de La Rinconada, que tiene previsto tomar declaración como testigo a tres compañeros de la Escuela de Tauromaquia de La Algaba. “Los mensajes del alcalde se habían pasado a más personas y mucha gente los conocía”, relata su director, muy dolido por que el exregidor lo haya señalado y que precisa que la escuela cuenta con 15 alumnos y que, tras dejar de tener el apoyo municipal, se ha constituido en asociación.

El representante legal del exalcalde, Juan Silva de los Reyes, también ha seguido la misma línea de defensa inicial de su representado y ha vinculado la denuncia al “odio ancestral al alcalde, un torero fracasado que no quiere volver a coger la escoba y que ha hecho chantaje a este chaval y a sus padres y que los ha metido en esta situación tan increíble” y ha anunciado acciones legales contra él.

Agüera llegó a la alcaldía de La Algaba en 2011 y desde entonces ha ganado todos los comicios municipales con mayoría absoluta. Ahora lo sucederá en el cargo el primer teniente de alcalde, José Manuel Gutiérrez.