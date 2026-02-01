La Guardia Civil pide colaboración para identificar al autor de un homicidio cometido en 2005 en Barcelona
Publica la imagen de uno de los sospechosos relacionados con el crimen
La Guardia Civil ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de identificar al posible autor de la muerte violenta de una mujer de 38 años, cuyos restos aparecieron el 6 de agosto de 2005 en Sant Pere Sacama, en el término municipal de Olesa de Montserrat (Barcelona).
El cuerpo policial ha difundido la fotografía de la víctima en vida, las imágenes de videovigilancia de un cajero automático en el que un hombre utilizó la tarjeta bancaria de la mujer en Terrassa (Barcelona) y la fotografía de un fragmento de camiseta relacionado con la investigación, ha informado en un comunicado.
Se solicita colaboración ciudadana para identificar al autor del homicidio de una mujer en 2005 en Barcelona. Los restos de la víctima, de 38 años, fueron localizados en el paraje de Sant Pere Sacama de Olesa de Montserrat (#Barcelona).https://t.co/GYgXYJXzKr pic.twitter.com/HVIICyduj7— Guardia Civil (@guardiacivil) February 1, 2026
En el año 2005 se localizaron los restos de la mujer repartidos en varias bolsas de plástico y el análisis científico forense determinó que presentaba una fractura en el hueso del pómulo izquierdo compatible con un golpe con un objeto contundente, así como un orificio (posiblemente de proyectil) en el omóplato derecho.
Hasta el año 2014, gracias al desarrollo del programa Fénix de identificación genética de personas desaparecidas, no se pudo determinar la identidad de la víctima; Magdalena Mas Vilaltella, vecina de Riudoms (Tarragona), cuya desaparición había sido denunciada el 9 de abril de 2005.
Desde entonces la investigación se ha mantenido abierta, por lo que la Guardia Civil solicita la colaboración de cualquier persona que pueda identificar al hombre que aparece utilizando la tarjeta bancaria o reconozca a la víctima y disponga de cualquier información relacionada con el caso.
