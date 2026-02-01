Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
Guardia Civil

La Guardia Civil pide colaboración para identificar al autor de un homicidio cometido en 2005 en Barcelona  

Publica la imagen de uno de los sospechosos relacionados con el crimen

El País
El País
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

La Guardia Civil ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de identificar al posible autor de la muerte violenta de una mujer de 38 años, cuyos restos aparecieron el 6 de agosto de 2005 en Sant Pere Sacama, en el término municipal de Olesa de Montserrat (Barcelona).

El cuerpo policial ha difundido la fotografía de la víctima en vida, las imágenes de videovigilancia de un cajero automático en el que un hombre utilizó la tarjeta bancaria de la mujer en Terrassa (Barcelona) y la fotografía de un fragmento de camiseta relacionado con la investigación, ha informado en un comunicado.

En el año 2005 se localizaron los restos de la mujer repartidos en varias bolsas de plástico y el análisis científico forense determinó que presentaba una fractura en el hueso del pómulo izquierdo compatible con un golpe con un objeto contundente, así como un orificio (posiblemente de proyectil) en el omóplato derecho.

Hasta el año 2014, gracias al desarrollo del programa Fénix de identificación genética de personas desaparecidas, no se pudo determinar la identidad de la víctima; Magdalena Mas Vilaltella, vecina de Riudoms (Tarragona), cuya desaparición había sido denunciada el 9 de abril de 2005.

Desde entonces la investigación se ha mantenido abierta, por lo que la Guardia Civil solicita la colaboración de cualquier persona que pueda identificar al hombre que aparece utilizando la tarjeta bancaria o reconozca a la víctima y disponga de cualquier información relacionada con el caso.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Paraguas plegable antiviento XXL con mango antideslizante. COMPRA POR 13,71€ (19% DE DESCUENTO)
escaparate
Auriculares traductores de 164 idiomas en tiempo real sin cable. COMPRA POR 45,99€ (69% DE DESCUENTO)
escaparate
Estuche de de silicona de Lékué para cocinar al vapor. Apto para horno y microondas. COMPRA POR 11,86€ (40% DE DESCUENTO)
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 29,99€ (50% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_