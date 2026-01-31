Ir al contenido
_
_
_
_
Madrid
Personas desaparecidas

Hallado el cadáver del joven cacereño que desapareció hace una semana en Madrid

La Guardia Civil investiga las causas de la muerte del hombre de 27 años, cuyo cuerpo ha sido localizado en la sierra de Navacerrada

Pablo Dean
EFE
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El cadáver del joven de Cáceres desaparecido en el municipio madrileño de Moralzarzal hace una semana ha sido encontrado en la sierra de Navacerrada la tarde de este viernes, según ha adelantado el diario Hoy de Extremadura y ha confirmado EFE de fuentes de la Guardia Civil.

Las primeras alarmas saltaron cuando los familiares de Pablo Dean, de 27 años, dejaron de poder contactar con él hace una semana, el 23 de enero. La última vez que se le vio llevaba un abrigo amarillo y negro y se encontraba en Moralzarzal, una localidad de la sierra a 45 kilómetros de la capital. Desde entonces, no se sabía nada de su paradero.

Por esta razón los familiares denunciaron el caso ante la Policía Nacional y solicitaron la colaboración ciudadana para su localización. Pocas horas después, su fotografía y sus datos aparecían en el Centro Nacional de Desaparecidos (CND), de donde ya se han retirado. La búsqueda de Pablo en los alrededores de Moralzarzal se ha prolongado durante toda la semana. La policía judicial investiga ahora las causas que provocaron la muerte del joven.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_