Hallado el cadáver del joven cacereño que desapareció hace una semana en Madrid

La Guardia Civil investiga las causas de la muerte del hombre de 27 años, cuyo cuerpo ha sido localizado en la sierra de Navacerrada

El cadáver del joven de Cáceres desaparecido en el municipio madrileño de Moralzarzal hace una semana ha sido encontrado en la sierra de Navacerrada la tarde de este viernes, según ha adelantado el diario Hoy de Extremadura y ha confirmado EFE de fuentes de la Guardia Civil.

Las primeras alarmas saltaron cuando los familiares de Pablo Dean, de 27 años, dejaron de poder contactar con él hace una semana, el 23 de enero. La última vez que se le vio llevaba un abrigo amarillo y negro y se encontraba en Moralzarzal, una localidad de la sierra a 45 kilómetros de la capital. Desde entonces, no se sabía nada de su paradero.

Por esta razón los familiares denunciaron el caso ante la Policía Nacional y solicitaron la colaboración ciudadana para su localización. Pocas horas después, su fotografía y sus datos aparecían en el Centro Nacional de Desaparecidos (CND), de donde ya se han retirado. La búsqueda de Pablo en los alrededores de Moralzarzal se ha prolongado durante toda la semana. La policía judicial investiga ahora las causas que provocaron la muerte del joven.