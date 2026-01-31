Barcelona estima que al menos 24.000 inmigrantes se beneficiarían de la regularización
El alcalde, Jaume Collboni, ha considerado el decreto una “grandísima oportunidad para dignificar las condiciones de vida”
El Ayuntamiento de Barcelona ha cifrado en un mínimo de 24.000 los inmigrantes que se beneficiarán de la regularización extraordinaria de personas extranjeras aprobada por el Gobierno esta semana. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, lo ha comunicado tras reunirse, este viernes, con el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto y la teniente de alcalde de Promoción Económica de Barcelona, Raquel Gil. “Es una grandísimas oportunidad para dignificar las condiciones de vida de las personas que estaban en situaciones irregulares“, ha afirmado Collboni.
Los servicios sociales han detectado que al menos 24.000 personas de forma inmediata estarían aptas a ser regularizadas, aunque Collboni apunta que “hay más”. El consistorio ha calificado la aplicación del real decreto como una oportunidad también para “facilitar aquellos puestos de trabajo que en estos momentos no están cubiertos”. Según ha relatado, la agilidad del proceso es una petición de las empresas y de las patronales.
Durante la reunión, el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno han acordado poner en marcha un grupo de trabajo para facilitar y agilizar el proceso de tramitación. Este grupo, que se activará el próximo lunes, está pendiente del calendario oficial y de las instrucciones del ministerio para elaborar los próximos pasos de la agenda, según han informado. Según ha declarado Collboni, el consistorio tiene “experiencia acumulada de muchos años” sobre la regularización extraordinaria de migrantes ya que, ha recordado, el tramite ha sido “realizado otras veces y por administraciones de distintos partidos políticos.”
Este mismo viernes, en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, el PSC ha llevado a votación un texto que expresa “el apoyo del consistorio a la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno del estado como herramienta para garantizar derechos, reducir la vulnerabilidad social y laboral y reforzar una política migratoria centrada en la dignidad humana”. El texto, aprobado con los votos de los comunes y ERC (Junts se ha abstenido; PP y Vox han votado en contra), también muestra el “compromiso del consistorio con la igualdad y contra el racismo”, y se pone a disposición de otras administraciones para facilitar los procesos de regularización. También reconoce la “contribución social, económica y cultural de las personas migrantes a la ciudad de Barcelona”.
La regularización de forma extraordinaria, pactada entre Podemos y el Gobierno beneficiará a más de 500.000 persona en todo el país que estén: acreditadas antes del 31 de diciembre de 2025, que hayan estado en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud y con los antecedentes penales revisados.
