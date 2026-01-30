El PP admite ahora que los inmigrantes regularizados no podrán votar en las siguientes elecciones

El Partido Popular ha admitido este viernes que los inmigrantes que obtengan un permiso de residencia por la vía de la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno no podrán votar en las siguientes elecciones, lo que desdibuja su acusación de que el propósito de esta iniciativa es “alterar el censo electoral”, como dijo Alberto Núñez Feijóo este jueves en una entrevista en Antena 3. La vicesecretaria encargada de los asuntos de inmigración, Alma Ezcurra, ha reconocido hoy en RNE que los migrantes solo adquirirán el derecho a voto “a medio plazo”, y en ningún caso a tiempo para ejercerlo en las próximas generales ni en las municipales, previstas para 2027. “En las próximas municipales ese censo no va a engordar, engordará las siguientes cuando se produzcan”, ha precisado Ezcurra.

El líder del PP lanzó el miércoles la acusación al Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar una regularización extraordinaria no para sacar de la clandestinidad al más de medio millón de extranjeros que ya viven en España, sino para aumentar el censo. “No tiene derecho a aumentar el censo en más de 800.000 personas”, subrayó en un acto de campaña en Zaragoza. Este jueves, Feijóo insistió en esa tesis en una entrevista en Antena 3. “Yo no estoy diciendo que esta regularización es para alterar el censo, que también, sino para regularizar a Sánchez”.

Sin embargo, esas acusaciones chocan con el hecho de que los extranjeros regularizados no podrán votar en las próximas convocatorias electorales: ni en las municipales ni en las generales previstas para 2027. Como norma general, los inmigrantes que obtengan ahora un permiso de residencia tendrán que esperar cinco años para poder solicitar el derecho al voto, que solo podrán ejercerlo en las elecciones municipales. Y no todos, sino los que procedan de países con un convenio de reciprocidad con España. Esa es la norma general, y en el caso de los migrantes que procedan de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o los sefardíes, cuando cumplan dos años de residencia podrán solicitar la nacionalidad española, en virtud de la cual sí podrían votar en todos los procesos electorales. Esto es, contando con que no hay retrasos burocráticos, en cualquier caso solo podrán ejercer su derecho al voto como mínimo en 2028. Es decir, ni unos ni otros llegarían a tiempo de las convocatorias de 2027.

La vicesecretaria Alma Ezcurra ha insistido este viernes en una entrevista en RNE que el objetivo de la regularización es el “clientelismo político”, pero ha reconocido que el Gobierno de Sánchez no podrá beneficiarse del voto de los extranjeros regularizados (en el supuesto de que estos decidieran votar por el PSOE) en las próximas elecciones. “Con la regularización masiva y sin control”, ha indicado Ezcurra, “si su país tiene un convenio, [los regularizados] pueden participar en las municipales. Si son iberoamericanos, pueden optar a la nacionalidad en dos años, y podrán participar en todas las elecciones. Con la ley en la mano, si uno sabe leer y contar, esto va a ser así, y esto el Gobierno lo hace por clientelismo político”.

Sin embargo, a renglón seguido, la vicesecretaria ha admitido: “Es importante precisar los tiempos, nosotros hemos dicho en el medio plazo, en el corto plazo, no. Si uno sabe leer y contar, si la residencia la reciben entre junio y septiembre [de este año], los convenios de reciprocidad dicen entre tres y cinco años, por lo tanto, en las próximas municipales ese censo no va a engordar, engordará las siguientes cuando se produzcan”.