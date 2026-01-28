El instituto Vila de Gràcia se moviliza en contra de la supresión del bachillerato escénico

Profesores y alumnos del instituto Vila de Gràcia de Barcelona se han levantado en pie de guerra ante la decisión el Consorcio de Educación de suprimir el bachillerato escénico que actualmente oferta el centro. La dirección defiende la necesidad de mantener estos estudios, “un servicio público” en un barrio como el de Gràcia, mientras que el Consorcio defiende que actualmente hay exceso de oferta de estos estudios en la ciudad, que se materializa en 69 plazas vacantes.

El instituto Vila de Gràcia de Barcelona oferta el bachillerato escénico desde hace siete años y cuenta entre 15 y 20 alumnos, según el año. Son jóvenes del mismo centro, pero hay cursos en que también asisten estudiantes de fuera, según explica la directora Elisenda Jorro. “Todo empezó como un proyecto en la ESO sobre artes escénicas que fue creciendo hasta el bachillerato”, relata la docente. Actualmente, los alumnos de secundaria la cursan como obligatoria en los primeros cursos, y optativo en los dos últimos cursos. “Se trata de unos estudios para potenciar y trabajar la expresión corporal y las emociones a través de la voz y el cuerpo”, detalla la directora.

La desagradable sorpresa llegó cuando el Consorcio les anunció que el próximo curso no podrán ofertar estos estudios en el primer curso de bachillerato (se mantiene en 2º para que los alumnos actuales puedan acabar la etapa). “El Consorcio nos dice que hay un exceso de oferta de enseñanzas artísticas en la ciudad, así que los centros con medio grupo salen caros de mantener”, explica Jorro. La directora lamenta la desaparición de estos estudios. “Somos un centro pequeño y podemos trabajar con una ratio baja y ofreciendo una enseñanza de calidad. Cerrar los grupos pequeños quiere decir apostar por la cantidad, y no por la calidad”, deplora.

Profesores y alumnos del instituto han organizado este mediodía un acto de protesta a las puertas del centro, donde se han colgado pancartas reivindicativas. Los estudiantes del escénico han aparecido vestidos de negro y con la boca tapada, simbolizando que se está silenciando estos estudios artísticos. Asimismo, exestudiantes del centro han explicado su experiencia y la directora ha leído un manifiesto en defensa de estos estudios. “Estamos haciendo un servicio público en un barrio que es escénico por naturaleza, las artes escénicas se respiran en la calle”, remata.

La dirección del centro se reúne el próximo lunes con el Consorcio de Educación, esperando revertir la decisión. Por su parte, la administración educativa recuerda que en Barcelona hay un exceso de oferta y hay 69 plazas vacantes en el primer curso del bachillerato escénico. Con estos datos, el Consorcio asegura que la planificación de la oferta se hace en base a “un análisis técnico de la ciudad” y “ajustando la oferta a la demanda”. En este sentido, el recorte no solo afecta al Vila de Gràcia, sino también al instituto Pedralbes.