Gina, la niña de 5 años sustraída por su padre, ya está con su madre en El Prat

Gina, la niña de cinco años que fue sustraída por su padre el pasado 13 de diciembre, ya está con su madre en El Prat de Llobregat (Barcelona). El progenitor, Facundo N., se llevó a la niña a Italia, sin permiso de su madre, Laia C., que lo denunció a los Mossos d’Esquadra. La policía catalana, con la ayuda de una detective, encontró a Gina en Vitulazio, un pequeño municipio en Italia cerca de Nápoles, el 23 de diciembre. Desde entonces, los abogados de la mujer han batallado para lograr el regreso a España de la niña, que finalmente se ha producido y se ha comunicado este martes a través del perfil de Instagram creado para apoyar a la familia.

A partir del momento de la desaparición de Gina, se abrió un complejo proceso internacional por la sustracción de la menor. La custodia la tenía su madre, Laia C., en el momento en el que el padre se la llevó, aprovechando el régimen de visitas de fin de semana (sábado y domingo cada 15 días, pero sin pernoctar). La policía sospecha que el hombre ya tenía planeado llevarse a la niña, puesto que enseguida apagó el móvil, y dejó de dar señales que permitiesen rastrear su ubicación.

El progenitor escolarizó a la menor en Italia, y aseguró en medios del país que la madre ya sabía que se la había llevado y que no había hecho nada indebido. Desde el 23 de diciembre hasta ahora, las abogadas de Laia C., con apoyo institucional, del Ayuntamiento de El Prat, y donaciones de personas anónimas, han luchado para conseguir la repatriación de la niña.

“Tenemos una resolución, desde finales de año, de una magistrada de El Prat, que instaba que la Gina pudiese volver a casa. Y lo que hemos conseguido es que esa resolución catalana fuese ejecutada en Italia”, ha explicado la abogada Carla Vall a El Prat Digital, el medio público que pertenece al ayuntamiento. Vall también ha destacado que el proceso se ha alargado más de lo esperado porque “Italia es un país difícil” para los retornos de niños porque “tiene una perspectiva muy diferente en relación con el género y la infancia”. Pero finalmente han conseguido una sentencia que reconoce que la custodia es de la madre, Laia C.

Los fines de semana que Gina estaba con su padre, el intercambio se llevaba a cabo en un punto de encuentro a petición del progenitor: la comisaría de los Mossos de El Prat. El sábado 13 de diciembre, Laia C. la llevó a primera hora, como tenían pactado, y ya no la volvió a ver. Los Mossos judicializaron el caso y la jueza autorizó todo tipo de medidas para saber donde estaba la niña, que finalmente, más de un mes después, ha regresado con su madre. La mujer tiene además pendiente un juicio con el hombre, al que denunció por injurias y amenazas, previsto para el mes de febrero.