Localizada en buen estado en Italia Gina, la niña de cinco años que no fue devuelta por su padre
Los Mossos anuncian que la menor ha sido hallada cerca de Nápoles, con el hombre y su familia, gracias a la colaboración de las autoridades italianas y detectives
Los Mossos d’Esquadra han comunicado este jueves que ha sido localizada “sana y salva” en la población italiana de Vitulazio a Gina, la niña de cinco años a la que su padre no entregó a su madre tras pasar con él los días previstos en el régimen de visitas el segundo fin de semana de este mes. El hombre, que pasa con la niña los fines de semana alternos, no entregó a Gina a Laia C., a su madre, en el punto de encuentro previsto, en El Prat de Llobregat (Barcelona). La niña fue localizada hace dos días, con su padre y la familia que tiene en Italia. Ahora Gina se encuentra en un centro de menores a la espera de que la fiscalía italiana decida los pasos a seguir. Técnicamente, el caso supone una sustracción de la menor.
La policía catalana ha explicado que en la localización niña ha sido clave la “estrecha colaboración con las autoridades italianas a través de SIRENE (el sistema con el que las policías europeas comparten información) y la participación de una agencia de detectives privados”. Vitulazio es un municipio de 6.500 habitantes de la provincia de Caserta, en la Campania, cerca de Nápoles.
Fuentes policiales detallan que la niña está en buen estado, que “siempre ha estado cuidada” y que el padre tenía intención de quedársela, pero no de agredirla, como ocurre en casos de violencia vicaria. También ha señalado el relevante papel que ha tenido en el hallazgo la agencia de detectives que contrató la familia de la madre.
La madre de Gina denunció los hechos el pasado día 14 y explicó que desde hacía más de un año, el progenitor, Facundo N., de nacionalidad argentina, pero con familia en Italia, se quedaba con la hija, cumpliendo las condiciones que había estipulado un juez. Laia C. había denunciado al padre por malos tratos psicológicos, un caso que está pendiente de juicio, previsto para febrero del próximo año. Cuando presentó la denuncia, el padre tenía el móvil desconectado.
Tras la denuncia presentada el día 13, los Mossos activaron los controles que se pueden realizar a nivel español e internacional, comenzando por los puntos donde el padre tiene familia: la provincia de León, Italia y Argentina. En León, la Guardia Civil no le localizó, y se activó el sistema SIRENE y se avisó a la Interpol para avisar si tenía la intención de llevarse a la niña a Argentina. En ambos casos se activaron filtros en aeropuertos y puertos.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Un juzgado de Gran Canaria investigará como violencia vicaria la presunta sustracción de una menor
Archivado En
Últimas noticias
‘Els nous altres catalans’: SER Catalunya vuelve a la obra de Paco Candel con la voz de Illa, Carla Simón o Greta Fernández
Restablecida la circulación de los trenes de larga distancia y alta velocidad en la estación madrileña de Chamartín
Localizada en buen estado en Italia Gina, la niña de cinco años que no fue devuelta por su padre
Seis comunidades con avisos por nieve, oleaje, lluvia y bajas temperaturas el día de Navidad
Lo más visto
- La revalorización de las pensiones queda en el aire por la negativa de la derecha a apoyar otras medidas sociales
- Juan Carlos Ferrero: “Más que dolor, siento pena; los finales siempre son tristes”
- El líder groenlandés responde a Trump: “Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí”
- Los ‘whatsapps’ de Mazón a Feijóo del día de la dana: “Un puto desastre va a ser esto presi”
- La cúpula de Vox votó por unanimidad la destitución de Javier Ortega Smith