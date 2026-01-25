Barcelona cierra hasta el lunes los recintos hebreos de tres cementerios tras registrar actos vandálicos

Destrozos en el recinto hebreo del cementerio de Les Corts, en una imagen de la Comunidad Judía de Barcelona.

La Comunidad Judía de Barcelona y Cementiris de Barcelona han decidido cerrar este domingo los recintos hebreos de tres cementerios de la ciudad —los cementerios de Les Corts, Sant Andreu y Collserola— después de registrar varios actos vandálicos en el recinto hebreo de Les Corts. El Ayuntamiento ha lamentado estos ataques, detectados contra diversas tumbas, y los ha descrito como unos hechos “intolerables que atentan contra la dignidad de los difuntos, el respeto debido a los espacios de duelo y la convivencia”, ha informado el consistorio este domingo. El alcalde, Jaume Collboni, ha señalado que “el odio no tiene cabida en una Barcelona plural y respetuosa”, ha trasladado su apoyo a la comunidad judía de la ciudad y ha dicho que el consistorio trabaja para identificar a los responsables. La embajada de Israel en España ha condenado el ataque, que describe como antisemita, y ha pedido “medidas inmediatas” para resolver la situación.

La comunidad judía barcelonesa tuvo conocimiento de los actos vandálicos el sábado, cuando fue informada por Cementiris de Barcelona, según explicó la Comunidad Judía de Barcelona en un comunicado difundido en redes sociales el sábado por la noche. La entidad decidió entonces cerrar hasta el lunes los recintos hebreos de los tres cementerios y pidió evitar desplazarse a ellos. “Confiamos en que las autoridades actuarán con la diligencia necesaria ante unos hechos que atentan contra la dignidad de las personas, la memoria de nuestros difuntos y la convivencia en nuestra ciudad”, señala el comunicado.

Los ataques han suscitado muestras de rechazo por parte de distintas autoridades catalanas. Además del alcalde de Barcelona, también el presidente del Parlament, Josep Rull, ha expresado su solidaridad con la comunidad judía. “Ningún delito de odio, racismo y antisemitismo que siembre la semilla de la discordia tiene cabida en Cataluña. La memoria, el respeto y la convivencia son valores irrenunciables en nuestra sociedad”, ha expresado en un apunte en la red social X.

En paralelo, Cementiris de Barcelona está colaborando con las autoridades para facilitar la investigación, incluida la revisión de la información disponible y los elementos de seguridad existentes. Desde el consistorio aseguran que están trabajando con las comunidades afectadas, en particular con la Comunidad Judía de Barcelona y el Rabinat, para ejecutar medidas de restauración y de recuperación del espacio afectado y señalan que estudiará presentar de forma conjunta una denuncia ante la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía de Barcelona.

El cierre de los recintos hebreos de los cementerios se ha llevado a cabo para revisar y garantizar la seguridad de los espacios, pero no ha gustado al Partido Popular. El presidente del PP de Barcelona, Daniel Sirera, ha criticado la decisión del gobierno municipal y ha exigido la “reapertura inmediata” de estos espacios con vigilancia permanente, ha informado el PP en un comunicado este domingo. Sirera ha pedido al Ayuntamiento que dote estos espacios de vigilantes o agentes cívicos y que instale cámaras de seguridad para garantizar la protección de la comunidad afectada: “Cerrar no protege la dignidad. La dignidad se protege garantizando seguridad y presencia institucional”.

Por su parte, la Embajadora de Israel en España, Dana Elrich, ha manifestado que “el antisemitismo, en cualquiera de sus formas, no puede ser tolerado bajo ningún concepto” en un mensaje en X en el que ha añadido que la lucha contra el odio y la intolerancia es una responsabilidad de toda la sociedad y no sólo de los judíos. El Gobierno israelí, a través de la cuenta de su Embajada en España, ha condenado el acto de vandalismo, que ha tildado de despreciable, y ha pedido a las autoridades que tomen medidas ‘inmediatas’ para resolver la situación.