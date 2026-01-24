La nevada afecta la A2 y la AP-2 en Cataluña y los accesos al Pirineo

Un coche circula por la C28 a su paso por el Port de la Bonaigua, Lleida, zona que se está viendo afectada por restricciones este sábado.

La borrasca Ingrid que afecta a toda la península Ibérica está provocando problemas de tráfico esta mañana también en Cataluña, especialmente en vías del Pirineo y del Prepirineo, pero también en zonas bajas por donde discurren la A2 y la AP2. Está previsto que pueda nevar por encima de los 300 metros en cualquier punto de Cataluña y que la situación se prolongue hasta primeras horas de la tarde, aunque la cota variará según la hora y la zona.

La complicación meteorológica está afectando el Pirineo y el Prepirineo pero en algunos puntos, especialmente en Lleida, la nieve llega a cotas más bajas y a zonas con mayor volumen de población y tráfico. Las carreteras que preocupan a las autoridades son, básicamente, la A2 y la AP2 en los tramos entre El Bruc y Tàrrega y Albi-L’Espluga de Francolí, respectivamente.

El Servei Català de Trànsit pide precaución en estas vías del interior de Lleida y ha fijado el uso obligatorio de cadenas en una treintena de vías de montaña. Las principales zonas con problemas son las servidas por la N-260 en Girona, la N-230 en el Valle de Aran, la C-16 de acceso a la Cerdanya y algunas vías, tanto principales como secundarias para acceder al Pallars. La cota de nieve en Cataluña varía entre 600 y 700 metros y se prevé que la nevada aguante hasta primeras horas de la tarde. También se está complicando la situación en la A-2 entre El Bruc y Tàrrega, una zona muy transitada.

Protecció Civil de la Generalitat ha activado la alerta del plan Neucat para este sábado por previsión de cota de nieve entre los 600 y los 700 metros en el centro y el noreste de Cataluña. En un apunte en X, Protecció Civil ha informado de que “puntualmente” esta cota puede bajar hasta los entre 300 y 400 metros. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) también activó este viernes un aviso de peligro de nivel 2/6 por nevadas que pueden superar los 5 centímetros de grosor en cota de 700 metros.

A los problemas por la nevada se le suma el corte de la autopista AP7 entre Martorell y Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) derivado del accidente ferroviario mortal del pasado sábado. La calzada se encuentra cortada en sentido Tarragona. Se prevé que hoy a primera hora de la tarde se pueda reabrir uno de los tres carriles. Mientras, el tráfico se desvía por otras carreteras, entre ellas la C32, que tiene los peajes gratuitos mientras no se resuelva esta crisis.