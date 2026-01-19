Carlota Gurt gana el Premi Llibres Anagrama con una novela ambientada en el pantano de Sau

La escritora y traductora barcelonesa Carlota Gurt ha ganado por unanimidad el 11 Premi Llibres Anagrama, dotado con 12.000 euros, con Els erms, una novela sobre las sequías de todo tipo, ha anunciado este lunes el jurado. El jurado del premio ha estado compuesto por Mita Casacuberta, Guillem Gisbert, Imma Monsó, Sergi Pàmies, Jordi Puntí y las editoras Isabel Obiols y Sílvia Sesé, en una edición a la que se habían presentado66 originales, y la novela ganadora se publicará el 25 de marzo.

En la novela, Ramona y Faust se encuentran fortuitamente un 24 de diciembre en el parador de Sau (Barcelona) en plena sequía, ella parapasar dos noches sola y él para celebrar una comida con compañeros de trabajo de la presa.

En rueda de prensa, Gurt ha afirmado que “no es una historia de amor o de sexo”, sino que ha querido tratar una relación que irá alimentando los personajes sin estos dos elementos, y hacerse preguntas como quien lleva la vida que le gustaría, cómo se inventan las ilusiones o si personas diferentes lo son tanto en su interior. Son dos personajes que aparentemente son opuestos y con mucha furia, ha explicado Gurt, pero que mientras Ramona tiene fantasías de destrucción del mundo, Faust es la ternura, en un permanente juego de espejos entre ellos.

El proyecto de la novela le surgió en una visita al pantano de Sau cuando estaba por debajo del 10% de su capacidad, una situación que contrasta con este lunes lluvioso, los embalses llenos y un aviso que ha llegado por móvil por fuertes lluvias en medio de la rueda de prensa.

Ha remarcado que las sequías de las que habla la novela van desdela provocada por el cambio climático hasta la “amorosa, la profesional, sexual, barcelonesa y la nacional” a partir de estos dos personajes con historias paralelas. Ha explicado que una novela debe ser un menú degustación, con ironía, tragedia, con todos los requisitos lingüísticos, capaz de “contener la vida entera”.

La integrante del jurado Mita Casacuberta ha asegurado que la novela es “un tour de force narrativo contra los yermos del mundo actual”en el que el pantano de Sau es escenario y un personaje más en esta h istoria, con dos personajes creíbles. El también miembro del jurado Sergi Pàmies ha alabado la categoría lingüística de la novela de Gurt, y también que consiga que tras una historia en un lugar inhóspito y seco el lecto “no vaya a comprar un hacha para cortarse el cuello”. Gurt (Barcelona, 1976) es autora de los libros de cuentos Cavalcarem tota la nit, que consiguió el Premi Mercè Rodoreda 2019, y Biografia del foc, la novela Sola, la novela juvenil La teoria dels forats y el ensayo Una aniquilació fallida.