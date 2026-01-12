El asesor fiscal de Jordi Pujol admite que regularizó la fortuna de la familia “deprisa y corriendo”

Joan Anton Sánchez Carreté asegura, en su declaración como testigo en el juicio por el ‘caso Pujol’, que tenía documentación de Andorra en su despacho para presentar las declaraciones complementarias ante Hacienda

Joan Anton Sánchez Carreté, asesor fiscal de los Pujol, en su declaración como testigo.

El juicio contra los Pujol por haber mantenido una fortuna oculta a Hacienda en Andorra durante más de tres décadas se ha retomado este lunes, en la Audiencia Nacional, con la declaración de un testigo privilegiado: Joan Anton Sánchez Carreté, el asesor fiscal de cabecera de la familia. Sánchez Carreté conoce todo lo relacionado con los impuestos de Jordi Pujol desde 1983, cuando ya era presidente de la Generalitat, y más tarde se ocupó también de revisar los ingresos y gastos de las empresas del hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola. El encargo de mayor relevancia llegó, sin embargo, en el verano de 2014: poco antes de que Pujol confesara su pecado, Sánchez Carreté se encargó de elaborar las declaraciones complementarias para que el dinero pudiera ser regularizado ante la Agencia Tributaria antes de que se abriera una causa penal.

El 25 de julio de 2014, Jordi Pujol afirmó en un comunicado que su familia había mantenido dinero en Andorra procedente, supuestamente, de un legado de su padre, Florenci Pujol. Aquella confesión fue el origen de una investigación que llega a su punto final, doce años más tarde, con el juicio que sienta en el banquillo al expresident y a sus siete hijos, además de diversos empresarios. La Fiscalía considera que el dinero no procede de ninguna deixa (legado), sino es fruto de la corrupción política durante los 23 años de presidencia de Pujol (1980-2003).

El 7 de julio de 2014, unos días antes de esa fecha que ha pasado ya a la historia, Sánchez Carreté fue convocado a una reunión por los abogados de los Pujol. El Mundo había publicado un pantallazo con depósitos de varios miembros de la familia en la Banca Privada de Andorra (BPA) y había que reaccionar. El primer paso era “regularizar los fondos en el extranjero no declarados”, según la petición que recibió el asesor fiscal. “Me pidieron mi opinión y que coordinara la presentación de declaraciones complementarias a Hacienda”, ha explicado a través de videoconferencia.

El tiempo apremiaba y las declaraciones se hicieron “deprisa y corriendo”, ha admitido Sánchez Carreté a preguntas del fiscal anticorrupción Fernando Bermejo. Meses más tarde, los abogados le enviaron más documentación procedente de Andorra y le pidieron “comprobar” si esa regularización se había hecho correctamente o “había que rectificar alguna cosa”. No hizo falta. Esa y no otra es la razón, según ha contado el testigo, por la que tenía esa documentación en su despacho profesional cuando, en octubre de 2015, la policía lo registró por orden del juez José de la Mata. No es que la conociera previamente, ha dicho, sino que le fue facilitada por los abogados “como representante ante la inspección de Hacienda”.

Los abogados encargaron a Sánchez Carreté una segunda tarea, que éste no pudo completar: hacer una “trazabilidad del movimiento de fondos” en las cuentas. “Me vi incapaz de hacerlo con la documentación y les aconsejé ir a un auditor”, ha dicho el asesor, quien ha insistido en que el auto de entrada y registro a su despacho limitaba la información que debía entregar a dos personas: Jordi Pujol Ferrusola y su mujer, Mercè Gironès.

La vinculación de Sánchez Carreté con la familia es intensa. Su despacho supervisó el impuesto de sociedades de tres de las sociedades del primogénito cuya actividad está bajo sospecha. El testigo ha asegurado que la tarea de su despacho fue muy acotada. “Nos limitamos a comprobar que los ingresos eran ingresos y los gastos deducibles que correspondían”. A través de esas empresas, el hijo mayor cobró grandes sumas de dinero, por asesoramiento e intermediación, de diversas empresas, muchas de ellas adjudicatarias de obra pública en Cataluña. La Fiscalía Anticorrupción considera que esos trabajos no se corresponden con la realidad y sustenta esa afirmación en el hecho de que las empresas no disponían de empleados o recursos para llevarlas a cabo. Sánchez Carreté ha lanzado un capote a la familia, al tiempo que ha protegido su posición: “Para intermediación no necesitas medios humanos o materiales significativos. Pero nosotros no teníamos que mirar eso”.

Tras el parón por las fiestas, en la sesión del juicio de este lunes ha declarado también, como testigo, Jordi Puig, amigo del primogénito y hermano de quien fue uno de los hombres más poderosos en el pujolismo: Felip Puig, consejero de la Generalitat hasta en cuatro ocasiones. En su declaración, también como testigo y por videoconferencia, Jordi Puig ha defendido la bondad de los negocios que llevó a cabo aunque ha admitido que, en algunas de las intermediaciones o asesorías, no existían contratos por escrito. El tribunal ha eximido a los acusados de seguir las sesiones y este lunes solamente se ha sentado entre el público Jordi Pujol Ferrusola. El juicio sigue esta semana hasta el jueves con las declaraciones de múltiples testigos.

El juicio prosigue este martes y hasta el jueves con la declaración de testigos.