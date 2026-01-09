Muere Josep Maria Triginer, exdiputado y fundador del PSC

Fallecido a los 82 años, fue uno de los consejeros de la Generalitat bajo la presidencia de Tarradellas

Uno de los fundadores del actual PSC, Josep Maria Triginer, que en 1977 fue uno de consejeros de la Generalitat bajo la presidencia de Josep Tarradellas en representación de los socialistas, falleció ayer a los 82 años de edad. Triginer, nacido en Agramunt (Lleida) en 1943, fue el dirigente de la Federación Catalana del PSOE que en 1978 llevó a esta organización a la fusión con otras dos ramas del socialismo democrático activas en Cataluña en los últimos años de la dictadura para crear el Partit dels Socialistes de Catalunya.

La militancia de Triginer se inició en 1959 en las Juventudes Socialistas del PSOE. En los últimos años de la dictadura sumó a la organización catalana del PSOE a los organismos unitarios de la oposición democrática, como la Assemblea de Catalunya, contraviniendo la posición del PSOE que era la de rechazar tajantemente toda colaboración con los comunistas.

Se enorgullecía de haber tomado importantes decisiones en aquella época sin consultar siquiera a la dirección del PSOE, como por ejemplo apoyar al presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas. Cuando en 1976 este regresó a Cataluña y formó el primer gobierno provisional, que era un gobierno de unidad democrática, Triginer fue uno de sus consejeros en representación de los socialistas hasta 1980.

Para las primeras elecciones tras la muerte del dictador, Triginer apoyó en 1977 como líder del PSOE en Cataluña la candidatura unitaria Socialistes de Catalunya, junto con el PSC-Congrés de Joan Raventós y el PSC-Reagrupament de Josep Verde Aldea, que resultó ganadora. El éxito de la unidad llevó inmediatamente, en 1978, a los tres partidos a fusionarse en uno solo, el actual PSC, vinculado orgánicamente con el PSOE, pero con entidad jurídica propia como partido catalán.

Triginer fue diputado en el Congreso de 1977 a 1989 y luego senador desde 1989 a 1993. Fue también uno de los miembros de la Comissió dels Vint que redactó el proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979.

En sus posteriores etapas adoptó posiciones críticas con la evolución centrista de la socialdemocracia europea y se autodefinía como un socialista anticapitalista.