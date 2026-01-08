Bellaterra pide la independencia de Cerdanyola para incorporarse a Sant Cugat

Los 3.037 vecinos de Bellaterra ya lo han decidido. Quieren dejar de pertenecer al municipio de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y anexionarse a Sant Cugat del Vallés (Barcelona). El pasado miércoles, la Junta de Vecinos de la Entidad Municipal Descentralizada (EMD) de Bellaterra aprobó el informe (que han entregado al alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón) pidiendo no solo la independencia municipal, sino que les dejen marchar para pasar a anexionarse a Sant Cugat del Vallés.

La historia de Bellaterra es un tanto peculiar. Nació hace menos de un siglo, en 1929, como una urbanización de Cerdanyola consiguiendo tener una parada propia en la línea del Vallès de los Ferrocarriles de la Generalitat (FGC). Al principio se construyeron en estas parcelas segundas residencias que pasaron a ser primeras. En 1970 se instaló, dentro de esta urbanización, la Universidad Autónoma de Barcelona. La distancia -no solo física- con Cerdanyola era cada vez mayor hasta que los vecinos consiguieron, en julio de 2010, constituirse como Entidad Municipal Descentralizada (EMD). Esta EMD existe dentro de Cerdanyola del Vallès aunque dispone de autonomía para gestionar algunos asuntos propios. Los poco más de 3.000 vecinos de Bellaterra se parecen poco a los del resto de Cerdanyola. En Bellaterra la renta media anual per cápita es de 25.799 euros, mientras que la de Cerdanyola es de 13.953 euros (la de Cataluña es de 16.546 y la de Sant Cugat es de 23.337 euros).

Han sido varias, las veces que Bellaterra ha reivindicado su independencia. En septiembre de 2015 —en un proceso de participación ciudadana en el que participaron el 53,57% de los vecinos— pidieron ser independientes el 94% de los votantes. En mayo de 2019, en otro proceso participativo, el 60% de los vecinos pidió abandonar Cerdanyola y pasar a pertenecer a Sant Cugat del Vallés. El pasado 27 de marzo el 61% de los vecinos de Bellaterra firmaron una iniciativa ciudadana para instar al pleno de Cerdanyola del Vallés a que les dejase marchar y anexionarse a Sant Cugat manteniendo la Entidad Municipal Descentralizada.

El miércoles 7 de enero, la EMD presentó un informe al Consistorio de Cerdanyola en el que aseguran que cumplen con el artículo 8 del Decreto 244/2007 de la Generalitat para segregarse de Cerdanyola y agregarse a San Cugat. La decisión final la adoptará la Generalitat valorando los informes de todos los municipios junto con otros informes incluidos los del Área Metropolitana, Diputación de Barcelona y el consejo comarcal del Vallès.

El informe de la EMD —al que ha tenido acceso EL PAÍS— destaca que Bellaterra tiene más vínculos —debido a la línea del Ferrocarril de la Generalitat— con Sant Cugat, Sabadell y Barcelona que con Cerdanyola.

El presidente de la EMD, Josep Maria Riba, admite: “La frontera física que representa la autopista y la universidad con Cerdanyola siempre nos ha alejado. Además, el perfil sociodemográfico es más cercano entre Bellaterra y Sant Cugat que entre Bellaterra y Cerdanyola. En las elecciones siempre se vota a partidos más cercanos a los que gobiernan en Sant Cugat que los que gobiernan en Cerdanyola”. Riba admite que el gobierno municipal de Cerdanyola se ha mostrado, ahora, partidario de mejorar el convenido con Bellaterra. “La percepción es que recibimos mucho menos que aquello que aportamos mediante nuestros impuestos”, denuncia Riba.

De hecho, el informe de la EMD analiza aspectos económicos y administrativos. En el ejercicio de 2025, el presupuesto de la EMD de Bellaterra ascendió a 977.668 euros, de los cuales 789.100 euros se destinaron a gastos corrientes y 188.568 euros a inversiones. La aportación del Ayuntamiento de Cerdanyola fue de 573.006 euros para gastos corrientes y de 110.000 euros para inversiones. El informe también señala que la recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en Bellaterra supera el coste de los servicios municipales que aporta el Ayuntamiento de Cerdanyola.

“Ahora el ayuntamiento de Cerdanyola recopilará todos los informes y se los entregará a la Generalitat que antes de verano decidirá si seguimos en Cerdanyola o nos vamos a Sant Cugat. Creo que interesamos a ambos municipios porque económicamente parece que no somos un mal negocio”, ironiza el presidente de la EMD. Riba reconoce que el ayuntamiento de Sant Cugat quiere incorporar a Bellaterra en su municipio, aunque todavía no se han pronunciado sobre si van a mantener la EMD o Bellaterra acabará convertido en un barrio más de uno de los municipios con mayor poder adquisitivo.