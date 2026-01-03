Las bengalas persisten en las discotecas españolas pese a su peligrosidad

Quizás no resulte visible para mucha gente que frecuenta poco la noche, pero su presencia continúa en muchos locales de ocio nocturno de toda España. El desfile de camareros con botellas de champán o destilados adornados con bengalas chisporroteando fuego camino de mesas y reservados sigue siendo habitual en muchas discotecas españolas. Estas bengalas, que en muchos casos son señal de ostentación de la clientela, son las misma que, según apuntan las primeras investigaciones, causaron el trágico incendio del bar Le Constellation de Suiza la pasada Nochevieja provocando la muerte de más de 40 personas.

¿Podría producirse un accidente de semejante envergadura en España? EL PAÍS ha constado que no existe una jurisprudencia única en España que prohíba la presencia de este tipo de artilugios inflamables en el interior de discotecas. El secretario general de Spain Nighlife y de la patronal de ocio nocturno Fecasam, Joaquim Boadas, reconoce que la legislación es ambigua pero aclara que las bengalas están prohibidas en “las discotecas y espacios interiores de, al menos, Cataluña”. Boadas confirma que el incendio en una discoteca en Murcia que acabó, en octubre de 2023, con la vida de 13 personas fue lo que provocó las modificaciones legislativa. De hecho, en Cataluña la ley autonómica 3/2010 de 18 de febrero de prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios sigue vigente pero en 2023, tras el incendio de Murcia, se añadieron instrucciones vetando la pirotecnia (la normativa habla de fuentes de ignición o materiales generadores de fuego/chispas que supongan un riesgo) que adorna las botellas. Según Spain Nighlife, esta normativa autonómica junto con reglamentos técnicos y ordenanzas de espectáculos sirven para prohibir el uso de pirotecnia en el interior de discotecas de la comunidad autónoma. Una prohibición que no siempre se cumple. Es cierto que en muchas discotecas catalanas se ha optado por iluminar estas botellas con luces leds pero, simplemente visitando las redes sociales de los clubs de ocio nocturno, es evidente que todavía utilizan bengalas de fuego.

En el resto de España el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería (RD 989/2015) regula el uso de pirotecnia en general aunque no específicamente en interiores por lo que hay una laguna legal subsanable con ordenanzas municipales o normativas autonómicas.

En Madrid no existe una ordenanza que mencione de forma explícita las bengalas en locales nocturnos, pero su uso queda limitado por la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT), aprobada en 2011, que considera infracción “explotar petardos o elementos pirotécnicos fuera de los lugares y ocasiones autorizados”. Esa redacción es la que emplean las autoridades para restringir la pirotecnia —incluidos los llamados fuegos fríos, elementos que no emiten calor ni humo pero que emiten una luz plateada— cuando no hay una autorización municipal expresa. Las sanciones oscilan entre 600 euros en las infracciones leves y los 300.000 en las muy graves, dependiendo del riesgo creado o de la reincidencia. Este marco legal ha obligado a que muchos locales opten por retirar estos efectos por precaución. Un portavoz de la discoteca FABRIK resume el cambio vivido en el sector: “Directamente, las hemos dejado de usar. Antes se empleaban para dar una nota de luz al servicio de botellas en los reservados VIP o en celebraciones de cumpleaños, pero, debido al cambio de regulación, ya no las utilizamos por motivos de seguridad y para cumplir con la normativa”.

Durante años, las bengalas han formado parte del servicio de botella en la noche madrileña. Promotores, trabajadores y clientes habituales explican que se utilizaban para dar visibilidad a las mesas VIP o en celebraciones privadas, algo que todavía puede verse en fotografías y vídeos publicados en los perfiles de redes sociales de locales como Teatro Kapital, Opium Madrid u Oh My Club o de la discoteca Bling Bling de Barcelona.

En el caso de Opium Madrid, varias fuentes del sector explican que una de las tareas habituales de las llamadas “chicas de imagen” es acompañar el servicio de botellas en los reservados VIP con luces de bengala. Esa función aparece incluso descrita en un grupo de WhatsApp donde se detalla que, entre los trabajos a realizar por estas mujeres, está el de “llevar bengalas” junto a las botellas y cubiteras a las mesas. Cristina García, de 30 años, lo ha visto recientemente como clienta: “Yo celebré mi cumpleaños esta semana en la discoteca Opium, en Madrid, y cuando pedimos dos botellas de champán nos las trajeron con luces de bengala”.

Con el tiempo, sin embargo, la presión normativa y la creciente preocupación por la seguridad han ido reduciendo la presencia de elementos pirotécnicos. En su lugar, cada vez más salas prefieren alternativas que no impliquen ningún riesgo, explica una fuente del sector que prefiere no dar su nombre pero que recuerda cómo en abril de 2023 dos personas murieron en un restaurante de la capital después de que la decoración se incendiara debido a la imprudente presentación de un plato que se servía en llamas.

Spain Nighlife presentó el pasado noviembre en el Congreso Nacional / Internacional de Ocio nocturno de Valencia una guía para unificar criterios y “reducir la ambigüedad normativa”. Esta guía es un paso más después de que la Asociación Internacional de Ocio Nocturno creara un distintivo internacional para unificar las medidas de seguridad de las discotecas de todo el mundo a raíz de la tragedia ocurrida, en 2013, en la discoteca Kiss de Brasil en la que murieron 242 personas en un accidente con pirotecnia.

Boadas considera urgente e imprescindible la homogeneización de las normas y criterios en toda España y Europa. EL PAÍS se ha puesto en contacto con la empresa Bengalas para Botellas de Sevilla y un representante ha asegurado que cuando se trata de “fuego frío” si se pueden comercializar y utilizar en el interior de los establecimiento. Spain Nightlife ha negado que este tipo de bengalas frías dejen de ser peligrosas en interiores.