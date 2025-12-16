El Govern acuerda con los comunes mantener la bonificación del 50% en el transporte público en Cataluña

El Govern de Salvador Illa ha dado este martes luz verde a mantener el descuento del transporte público en 2026 en Cataluña. Así lo ha anunciado en rueda de prensa la líder de los Comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, que ha valorado el acuerdo de forma positiva tras una reunión con la consejera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque. La Generalitat sostendrá la bonificación del 50% del precio de los billetes de la red de metro, Rodalies, Ferrocarrils de la Generalitat, tranvías y autobuses.

El acuerdo llega después de que este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara un abono de transporte único de 60 euros -30 para los menores de 26 años-, para toda España. Albiach ha recordado que ambas propuestas se dirigen a transportes públicos diferentes, pero que será compatible con el abono único anunciado por Sánchez. Dicho abono entrará en vigor en enero y se podrá utilizar para Rodalies, media distancia y autobuses estatales.

La misma Paneque fue quien la semana pasada confirmó que se mantendría la bonificación de la T-Jove, pero dejó en el aire el descuento en la T-Casual y la T-Usual, las dos tarjetas más utilizadas por los usuarios. Illa también enfrió esa posibilidad al poner en duda su sostenibilidad y asegurar que “todo no puede ser gratis”.

Así, la T-Jove, con viajes ilimitados durante tres meses, seguirá con los 44 euros, y la T-Usual mantendrá los 22 euros. En el caso de no haber llegado al acuerdo, el precio de ambos boletos sería el doble. Por el momento, la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) no ha confirmado oficialmente las tarifas, ya que dependerá de la subida del IPC, que este año ha sido del 3%.

A la espera de que Paneque de más detalles del acuerdo tras la reunión del Consell Executiu este martes por la mañana, Albiach ha avanzado que la previsión es que el Estado mantenga la bonificación del 20% y la Generalitat se haga cargo del otro 30%. La líder de Comunes ha celebrado que el acuerdo implica un ahorro que ha calificado de importante para miles de familias. “En un momento en el que el coste de la vida ahoga a miles de hogares, no podíamos permitir que se cargaran la bonificación”, ha subrayado.

Mantener la bonificación era una de las tres condiciones para que Comunes contemple una futura negociación de los Presupuestos de 2026. Una vez salvado el primer escollo, la formación de Albiach reclama ahora una reunión, todavía sin fecha, para dar cumplimiento a los acuerdos del tercer suplemento de crédito en materia de salud y educación. Por otro lado, para iniciar negociaciones, exige que se empiecen a poner sanciones conforme a la ley de vivienda, ya que ha asegurado que tras un año en vigor, aún no se ha impuesto ninguna.