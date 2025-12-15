El parque de Collserola reabre a medio gas: “Si no se permiten las actividades en grupo, el negocio no mejora”

Dos personas pasean por la carretera de Les Aigües, en Barcelona, durante el primer día de relajación de las restricciones que prohibían el acceso a la sierra de Collserola.

El aspecto de la sierra de Collserola era fantasmagórico a primera hora de la mañana de este lunes. La densa niebla, una llovizna incesante y las bajas temperaturas han disipado cualquier opción de salir a pedalear por la sinuosa carretera de l’Arrabassada, que serpentea desde Barcelona hasta Sant Cugat del Vallès, al otro lado de la montaña. Después de 17 días, desde que se detectaron los dos primeros casos de peste porcina africana (PPA) —actualmente son 16—, el Govern ha relajado las restricciones al medio natural en el radio de seis a 20 kilómetros. Sin embargo, la prudencia sigue sin llenar de ciclistas, corredores y caminantes los inabarcables caminos de Collserola.

Vallvidrera, un enigmático barrio ubicado en lo alto de la sierra y punto de encuentro de aquellos que la ascienden, permanecía vacío. Ni rastro de ciclistas tomando café en el histórico bar Antiga Casa Trampa, fundado en 1802. “Así estamos desde hace días”, dice Sílvia Baldeliov, propietaria del local, mientras señala a los dos únicos vecinos que desayunan en la barra. La especialidad del bar es, precisamente, un exquisito jamón de jabugo, pero al que hace dos semanas cuesta darle salida. “Normalmente vienen a comer o a tomar algo cerca de un centenar de ciclistas y excursionistas en un solo día, pero ya llevamos muchas jornadas en las que nuestra única clientela son vecinos del barrio”, lamenta.

El Departamento de Agricultura, una vez finalizado el cierre perimetral de los cuatro a los seis kilómetros, ha flexibilizado las restricciones para acceder al entorno natural más allá de los seis kilómetros, siempre que no sean actividades en grupo. “Vivimos de esto, por lo que no nos beneficia en absoluto. Si no se permiten las actividades en grupo, el negocio no mejora”, matiza uno de los camareros.

Un par de kilómetros más allá, en dirección a Sant Cugat del Vallès, se encuentra otro conocido establecimiento: La Font de Les Planes. Este es otro de los puntos de encuentro más populares de la sierra de Collserola, hasta el que amantes de los calçots y la barbacoa peregrinan al llegar el invierno. Alexander, camarero del restaurante, asegura que el local ha corrido mejor suerte, pues el volumen de clientes ha bajado, pero no en exceso.

Solo unos pocos ciclistas se han animado a desafiar la espesa niebla, pero siempre por carretera, ya que muchos de los caminos rurales permanecían cerrados a primera hora. La dificultad del Govern para delimitar de nuevo el perímetro será todo un reto porque la mayoría de ellos discurren entre municipios con y sin restricciones. El consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, ha asegurado en rueda de prensa que ante la duda, se cerrarán.

Un ciclista circula por la carretera de Les Aigües, en Barcelona, después de que el Govern relaje las restricciones por la peste porcina. Massimiliano Minocri

Ordeig se ha mostrado optimista por el avance en las negociaciones con países que hasta ahora tienen vetadas las exportaciones porcinas catalanas, como Japón y Filipinas, cuyo volumen comercial supone una prioridad para el Ejecutivo de Salvador Illa. Pero el consejero ha pedido “prudencia” para evitar que el virus llegue a las granjas y ha detallado que en el perímetro de seis a 20 kilómetros los trabajos agrícolas y ganaderos estarán permitidos.

Por el momento no hay novedades sobre el informe del comité auditor que el Ministerio de Agricultura encargó la semana pasada y que tratará de arrojar luz sobre la hipótesis de si hubo una fuga del virus en el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA), un laboratorio que trabajaba con el patógeno cuando apareció en los alrededores. El primer análisis genético determinó que el virus hallado en los jabalíes era similar al que llegó a Georgia en 2007. El Ministerio encargó la auditoría porque esta nueva variante del patógeno no se parece a aquellas que circulan por la naturaleza.

Por ello, el consejero ha defendido la transparencia de su departamento y ha confirmado que este lunes la Generalitat ha enviado al laboratorio europeo muestras del virus experimental y del encontrado en los animales para determinar si coinciden en la secuenciación. Ordeig ha confirmado que el departamento espera los resultados esta semana, tanto de la auditoría como del laboratorio europeo. Otra medida anunciada por el titular de Agricultura ha sido la creación de 30 nuevas plazas de control cinegético que dependerán de la conselleria y que se aprobarán este martes en el Consell de Govern.