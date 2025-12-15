Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
PESTE PORCINA

El parque de Collserola reabre a medio gas: “Si no se permiten las actividades en grupo, el negocio no mejora”

Agricultura envía al laboratorio europeo muestras del virus encontrado en los jabalíes y en el centro de investigación IRTA-CReSA para compararlos

Sergi Llanas
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El aspecto de la sierra de Collserola era fantasmagórico a primera hora de la mañana de este lunes. La densa niebla, una llovizna incesante y las bajas temperaturas han disipado cualquier opción de salir a pedalear por la sinuosa carretera de l’Arrabassada, que serpentea desde Barcelona hasta Sant Cugat del Vallès, al otro lado de la montaña. Después de 17 días, desde que se detectaron los dos primeros casos de peste porcina africana (PPA) —actualmente son 16—, el Govern ha relajado las restricciones al medio natural en el radio de seis a 20 kilómetros. Sin embargo, la prudencia sigue sin llenar de ciclistas, corredores y caminantes los inabarcables caminos de Collserola.

Vallvidrera, un enigmático barrio ubicado en lo alto de la sierra y punto de encuentro de aquellos que la ascienden, permanecía vacío. Ni rastro de ciclistas tomando café en el histórico bar Antiga Casa Trampa, fundado en 1802. “Así estamos desde hace días”, dice Sílvia Baldeliov, propietaria del local, mientras señala a los dos únicos vecinos que desayunan en la barra. La especialidad del bar es, precisamente, un exquisito jamón de jabugo, pero al que hace dos semanas cuesta darle salida. “Normalmente vienen a comer o a tomar algo cerca de un centenar de ciclistas y excursionistas en un solo día, pero ya llevamos muchas jornadas en las que nuestra única clientela son vecinos del barrio”, lamenta.

El Departamento de Agricultura, una vez finalizado el cierre perimetral de los cuatro a los seis kilómetros, ha flexibilizado las restricciones para acceder al entorno natural más allá de los seis kilómetros, siempre que no sean actividades en grupo. “Vivimos de esto, por lo que no nos beneficia en absoluto. Si no se permiten las actividades en grupo, el negocio no mejora”, matiza uno de los camareros.

Un par de kilómetros más allá, en dirección a Sant Cugat del Vallès, se encuentra otro conocido establecimiento: La Font de Les Planes. Este es otro de los puntos de encuentro más populares de la sierra de Collserola, hasta el que amantes de los calçots y la barbacoa peregrinan al llegar el invierno. Alexander, camarero del restaurante, asegura que el local ha corrido mejor suerte, pues el volumen de clientes ha bajado, pero no en exceso.

Solo unos pocos ciclistas se han animado a desafiar la espesa niebla, pero siempre por carretera, ya que muchos de los caminos rurales permanecían cerrados a primera hora. La dificultad del Govern para delimitar de nuevo el perímetro será todo un reto porque la mayoría de ellos discurren entre municipios con y sin restricciones. El consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, ha asegurado en rueda de prensa que ante la duda, se cerrarán.

Ordeig se ha mostrado optimista por el avance en las negociaciones con países que hasta ahora tienen vetadas las exportaciones porcinas catalanas, como Japón y Filipinas, cuyo volumen comercial supone una prioridad para el Ejecutivo de Salvador Illa. Pero el consejero ha pedido “prudencia” para evitar que el virus llegue a las granjas y ha detallado que en el perímetro de seis a 20 kilómetros los trabajos agrícolas y ganaderos estarán permitidos.

Por el momento no hay novedades sobre el informe del comité auditor que el Ministerio de Agricultura encargó la semana pasada y que tratará de arrojar luz sobre la hipótesis de si hubo una fuga del virus en el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA), un laboratorio que trabajaba con el patógeno cuando apareció en los alrededores. El primer análisis genético determinó que el virus hallado en los jabalíes era similar al que llegó a Georgia en 2007. El Ministerio encargó la auditoría porque esta nueva variante del patógeno no se parece a aquellas que circulan por la naturaleza.

Por ello, el consejero ha defendido la transparencia de su departamento y ha confirmado que este lunes la Generalitat ha enviado al laboratorio europeo muestras del virus experimental y del encontrado en los animales para determinar si coinciden en la secuenciación. Ordeig ha confirmado que el departamento espera los resultados esta semana, tanto de la auditoría como del laboratorio europeo. Otra medida anunciada por el titular de Agricultura ha sido la creación de 30 nuevas plazas de control cinegético que dependerán de la conselleria y que se aprobarán este martes en el Consell de Govern.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El Govern flexibiliza este lunes las restricciones por la peste porcina en el segundo perímetro de Collserola

El País / Sergi Llanas | Barcelona

Òscar Ordeig, el consejero de las mil crisis

Àngels Piñol / Alfonso L. Congostrina | Barcelona

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Sin duchas ni camas adecuadas, y con obras en marcha: así estrenaron 30 niños extranjeros el centro de acogida de La Cantueña de Ayuso
  2. El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele, hallados acuchillados en su mansión de Los Ángeles
  3. El hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sídney es aclamado como un héroe en Australia
  4. El juez cree que la red de Leire Díez y el exdirector de la SEPI contó con “diversos cargos públicos” para el cobro de comisiones entre 2021 y 2023
  5. Guardiola elimina la prohibición de que los jefes de servicio de la sanidad pública ejerzan en la privada y sube un 59% la derivación de pruebas
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_