Sánchez recibe a Lula da Silva en Barcelona para la primera cumbre España-Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha llegado este viernes al palacio de Pedralbes de Barcelona, donde ha sido recibido por el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez. Una banda militar ha tocado los himnos de ambos países en el recibimiento al líder brasileño, en el patio del palacio barcelonés. Luego, los dos mandatarios han pasado revista a la formación militar y han saludado a los miembros de los dos gobiernos que participan en la cumbre, para a continuación posar todos para una foto de familia.

Ambos encabezan la I Cumbre España-Brasil, que se centra en la reivindicación de políticas progresistas en oposición a la ola ultraconservadora global que tiene en el presidente estadounidense, Donald Trump, su máximo exponente.

El encuentro bilateral participan una decena de ministros por cada parte y se firmarán una serie de acuerdos que aumentarán la colaboración entre España y Brasil. También abordarán asuntos de relevancia en el ámbito internacional, como la crisis de Oriente Próximo tras el ataque de Estados Unidos a Israel a Irán o la situación de Venezuela o Cuba, también afectados por las decisiones de Trump. Los jefes de Gobierno comparecerán a partir de las 14.00 en una rueda de prensa conjunta.