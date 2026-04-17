Sánchez y Lula consolidan su vínculo como líderes de la izquierda en Europa y América

La izquierda se reorganiza ante la ola de derecha mundial. Pedro Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva, los líderes con más tirón mediático y político como referentes de los progresistas en Europa y en América, serán este viernes los grandes protagonistas del arranque de un fin de semana en Barcelona centrado en ofrecer una alternativa al mundo de Donald Trump y de la derecha y ultraderecha que domina buena parte de Europa y América.

La secuencia de reuniones y actos políticos de líderes progresistas de todo el mundo arrancará con una cumbre por todo lo alto en el Palacio de Pedralbes entre España y Brasil que contará con una decena de ministros de ambos países y terminará con una comparecencia conjunta en la que ambos líderes ofrecerán sintonía política y una agenda completa para ofrecer una alternativa a la derecha en muchas cuestiones, desde el “no a la guerra” de Irán, el rechazo al expansionismo de Israel, la apuesta por el multilateralismo y la reforma de la ONU, la defensa del acuerdo UE-Mercosur, del que han sido artífices, o la protección del medio ambiente, la defensa de las energías alternativas al petróleo o la lucha para una internet que no sea un “estado fallido” donde reina “la ley de la selva”, según suele decir Sánchez. Lula ha tenido mucho protagonismo en esta batalla contra los gigantes de EEUU, especialmente contra Elon Musk.

Sánchez y Lula vienen de culturas políticas muy diferentes -el brasileño fue un obrero metalúrgico sin estudios criado en el mundo del sindicalismo de origen marxista, a la izquierda de la socialdemocracia, desde donde creció, fundó el Partido de los Trabajadores y llegó a ser presidente al cuarto intento; el presidente español es un hombre de un partido tradicional de la socialdemocracia europea como el PSOE y un universitario madrileño- pero llevan tiempo profundizando su relación política y este viernes en Barcelona rematan su alianza con un inédita cumbre bilateral que tiene un formato más propio de socio europeos o vecinos, pero no se suele hacer entre dos países separados por un océano como España y Brasil. La apuesta de Sánchez y Lula por ofrecer una imagen de unidad progresista en un momento muy delicado por la guerra en Irán iniciada por Donald Trump Y Benjamín Netanyahu es total.

Lula señalaba en una entrevista en EL PAÍS que la de este fin de semana en Barcelona no es una cumbre anti Trump, pero sí parece claro que los dos líderes quieren ofrecer una alternativa política global a la forma de ver el mundo del estadounidense y de otros líderes de la derecha europea y americana, aunque ahora la mayoría de ellos están buscando una cierta distancia con el magnate inmobiliario.

Este viernes está previsto así la I Cumbre España-Brasil en el Palacio de Pedralbes, que arrancará a las once de la mañana con todos los honores militares y terminará con una rueda de prensa conjunta de ambos mandatarios prevista para las 14.15 con la firma de acuerdos de colaboración entre los dos países. Los dos gobiernos han trabajado para cerrar acuerdos de carácter económico, de agenda social, de innovación tecnológica y digital, y le han dado tanta relevancia que participan hasta 10 ministros por país.

Lula ya visitó España en 2023 y mantuvo un encuentro en La Moncloa con Sánchez y una rueda de prensa conjunta posterior, donde se vio mucha sintonía aunque entonces discrepaban sobre la guerra de Ucrania, ya que España estaba con los demás socios europeos en ayudar a Volodímir Zelenski militarmente y el brasileño apostaba por un acuerdo de paz en el que se aceptara que Rusia lograra más territorio.

Sánchez y Lula se han visto muchas veces, y siempre aprovechan las cumbres en las que están juntos, como la de la ONU en septiembre en Nueva York, para organizar foros o actos conjuntos. Sánchez fue a visitar a Lula a Planalto en 2024, en un viaje que precisamente hizo para participar en la cumbre Democracia Siempre en Santiago de Chile. Este foro es el plato fuerte del fin de semana progresista en Barcelona, ya que Sánchez, apoyado por Lula, ha conseguido esta vez atraer a muchos más líderes a este foro de defensa de la democracia, el multilateralismo y un mundo basado en reglas, esto es la antítesis de Trump.

La gran novedad es la presencia de la mexicana Claudia Sheinbaum, que apenas sale de su país pero ha decidido acudir a esta cumbre con Sánchez y organizará también una breve reunión con el presidente español como modo de sellar la reconciliación después de años de tensión a cuenta de la brutalidad de la conquista española de México.

Sheinbaum parece dar por cerrado el asunto al acudir a España después de que el Gobierno de Sánchez y el propio rey Felipe VI admitieran públicamente los “excesos” que se cometieron en el siglo XVI. En cualquier caso será la cuestión central de la cita entre Sánchez y Sheinbaum y habrá que ver cómo queda resuelta o no.

También estarán otros líderes importantes como el colombiano Gustavo Petro o el uruguayo Yamandú Orsi, pero ya no el chileno Boric, el inspirador de este foro, que dejó la presidencia en manos del ultraderechista Kast. Todos estos líderes participarán también con toda probabilidad en la cumbre más de partido Movilización Progresista Global, que ha organizado el Partido Socialista Europeo para concentrar en Barcelona, joya de la corona progresista europea —tiene un alcalde socialdemócrata y también lo es el presidente de la Generalitat y el del país— a una izquierda que atraviesa horas bajas pero que confía en recuperar su papel y más ahora que Trump parece haber entrado en un declive que hace que incluso dirigentes muy cercanos como Giorgia Meloni renieguen ahora de él. Los socialistas confían en que esta cumbre, el fin de semana completo en Barcelona lleno de actos de Gobierno y de partido y encuentros bilaterales, siente las bases de la alternativa a la gran ola de derecha que arrasa en casi todo el mundo occidental.