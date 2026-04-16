Video | Vea la entrevista con el presidente Lula

El presidente de Brasil recibió a EL PAÍS el lunes pasado en el Palacio de Planalto para hablar de Trump, las próximas elecciones en su país y la democracia

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva recibe a EL PAÍS en la sede de la jefatura de Estado en Brasilia, diseñada en 1956 por Oscar Niemeyer, está cargada de simbolismo. Es uno de los edificios asaltados el 8 de enero de 2023 por las turbas del expresidente Jair Bolsonaro. El intento de golpe llevó a la democracia brasileña al borde del abismo y todavía hoy, aunque el ultraderechista ha sido condenado a 27 años de cárcel, se hace sentir en la política nacional: Lula, que se prepara para disputar un cuarto mandato en octubre, tendrá como principal contrincante a un hijo de Bolsonaro.

—“No podemos permitir que este país vuelva a ser destruido como lo fue durante cuatro años”, afirma Lula.