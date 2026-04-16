Interior detecta cada día en internet 39 páginas con contenidos proselitistas de la violencia yihadista

La lucha contra el terrorismo yihadista se traslada, cada vez más, al ciberespacio. Las fuerzas de seguridad españolas promovieron el año pasado la retirada en internet de 14.411 contenidos violentos, en su mayoría vinculados al islamismo más radical y, en menor medida, al extremismo de ultraderecha y el supremacismo blanco. La cifra supone que cada día se localizaron 39 páginas web que contenían vídeos, fotos, documentos de texto o perfiles en los que se hacía proselitismo del terrorismo. El 75% de este contenido (más de 2.000 gigas) pudo ser finalmente retirado y, de este modo, evitar más de 65 millones de visualizaciones, según ha detallado este jueves Francisco Coria, jefe de la División Antiterrorista del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO, dependiente del Ministerio del Interior) en una jornada sobre la lucha contra el terrorismo y los radicalismos violentos en internet organizada por el propio CITCO y el Foro Global de Internet contra el Terrorismo (GIFT, en sus siglas en inglés).

Las cifras de contenido violento detectado en 2025 suponen un incremento exponencial respecto al año anterior, cuando se intervinieron en las diferentes plataformas de internet 3.208 de estos materiales extremistas, y 2023, cuando fueron 2.862. Estas cifras suponían una media diaria de ocho contenidos localizados, cinco veces menos que el año pasado. Coria ha detallado que buena parte de los más de 14.000 contenidos retirados durante el pasado año se produjeron en tres grandes operativos internacionales coordinados por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol). Se trata de los denominados Días de Acción de Referencia, en los que España participaba a través de la Unidad Nacional de Retirada de Contenidos Ilícitos (UNECI), integrada en el propio CITCO.

El primero de estos operativos tuvo lugar en febrero de 2025 y estuvo centrado en la red social Pinterest. Entonces, las fuerzas de seguridad españolas retiraron 4.451 contenidos. La siguiente, focalizada en interceptar contenido violento dirigido a menores de edad, se desarrolló en mayo y permitió detectar 393. La última operación del año pasado, centrada en plataformas de juegos en línea, permitió en noviembre identificar 5.262 contenidos relacionados con el reclutamiento de adolescentes por redes yihadistas a través de las mismas.

En lo que va de 2026 ya se ha celebrado otro Día de Acción de Referencia coordinado por Europol. Fue entre el 19 de febrero y el 3 de marzo pasados y los 13 países participantes ―entre ellos, España― lograron retirar de internet más de 1.100 horas de audios (el equivalente a 46 días de escucha continua) de contenido violento. Se trataba, en su mayoría, de discursos de líderes terroristas y nasheed, temas musicales islamistas que tienen ritmos pegadizos que incluyen sonidos de disparos o el entrechocar de sables, a los que los expertos policiales consideran eficaces para atraer nuevos adeptos entre los jóvenes.

La relevancia de este material en el proceso de radicalización de los yihadistas fue recalcada en la jornada por Carola García-Calvo, investigadora principal del Programa sobre Radicalización Violenta y Terrorismo Global del Real Instituto Elcano. García-Calvo detalló que siete de cada 10 yihadistas se radicalizaron exclusivamente a través de internet, bien redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, páginas web, foros y chats, además de poner el foco en el cada vez mayor número de menores y jóvenes, colectivo que se desenvuelve habitualmente en el mundo digital, detenidos por estos delitos.

El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que inauguró la jornada, incidió en este punto al alertar del “alarmante auge” del volumen de material violento y radical que circula por internet y, sobre todo, en las plataformas de juego en línea. En este sentido, Grande-Marlaska ha recordado que, del centenar de arrestados en España en 2025 por supuestas actividades islamistas radicales, 51 tenían menos de 25 años. De ellos, 14 no habían cumplido la mayoría de edad.