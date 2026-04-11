El líder del PSOE en Cáceres gana las primarias socialistas en Extremadura

Álvaro Sánchez Cotrina, de 39 años, se convierte en el primer secretario general del partido en la comunidad salido de la provincia cacereña

Álvaro Sánchez Cotrina, líder del PSOE en Cáceres, va a ser el nuevo secretario general de los socialistas de Extremadura tras imponerse en las primarias a Soraya Vega, en un proceso interno que abre una nueva etapa en el partido. El ganador, que era el candidato más rupturista con respecto a la etapa anterior, se convierte en el primer secretario regional del partido salido de la provincia cacereña y no de Badajoz. “El Partido Socialista deja de mirarse el ombligo desde esta noche para hablarle nuevamente a la sociedad”, afirmó este sábado tras conocerse los resultados, en un mensaje en el que fijó la recuperación de la Junta de Extremadura como su gran ambición.

Estaban llamados a votar un total de 9.121 militantes, de los cuales participó el 72,46%. Con el 100% del escrutinio completado, Sánchez Cotrina ha ganado con un 58,95% de los votos, frente a un 41,05% de su adversaria. Su victoria se explica sobre todo por su arrolladora superioridad en Cáceres, donde ha alcanzado el 83,49% de los sufragios, frente al 16,51% de Vega. La candidata derrotada ha ganado en Badajoz, pero por mucho menos margen: 56,74% a 43,26%.

El dirigente cacereño se ha impuesto ampliamente en casi todas las grandes ciudades de la región, como Cáceres, Mérida o Plasencia.. Por su parte, Vega ha ganado en la ciudad de Badajoz, pero por muy estrecha diferencia.

Sánchez Cotrina (Cáceres, 39 años) es alcalde de Salorino (522 habitantes) desde 2011, diputado en la Asamblea de Extremadura y secretario general del PSOE en la provincia de Cáceres. Graduado en Derecho por la UNED, diplomado en Gestión y Administración Pública por la Universidad de Extremadura y con formación especializada en empleo y desarrollo local, ha desarrollado gran parte de su trayectoria política y profesional en el ámbito municipal.

La derrotada, Soraya Vega, diputada por Badajoz, es exportavoz del PSOE en el Parlamento autonómico y formó parte de las direcciones de Guillermo Fernández Vara —fallecido el año pasado— y Miguel Ángel Gallardo, los dos últimos secretarios generales.

El perfil del candidato ganador ha caracterizado por una apuesta por el municipalismo y la cercanía con la ciudadanía, defendiendo un modelo de partido “de abajo arriba” y con mayor peso de las agrupaciones locales, especialmente tras los malos resultados electorales de los socialistas extremeños en las últimas autonómicas, que llevaron al a dimisión del candidato y anterior secretario general, Miguel Ángel Gallardo.

En su primera intervención tras conocerse el resultado, Sánchez Cotrina lanzó este sábado por la noche un mensaje de cohesión interna y ambición política. El ganador insistió en que la victoria interna no es un punto de llegada, sino el inicio de una nueva etapa. “No tenemos ningún motivo para celebrar”, advirtió, marcando como objetivo principal recuperar la confianza de los extremeños y alcanzar la Ppresidencia de la Junta. Sánchez Cotrina anunció un cambio de enfoque inmediato para dejar atrás los debates internos y centrarse en los problemas reales de la ciudadanía. “El Partido Socialista deja de mirarse el ombligo desde esta noche para hablarle nuevamente a la sociedad”, afirmó.

El dirigente socialista también tuvo palabras de reconocimiento para referentes del partido como Miguel Ángel Gallardo y Guillermo Fernández Vara, entre otros, reivindicando la herencia política recibida y apostando por una “política de las pequeñas cosas” centrada en mejorar la vida cotidiana de la ciudadanía.

El presidente de la gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quitana, trasladó que este resultado es el inicio de “un tiempo nuevo” para el socialismo extremeño, que deberá centrarse en la unidad y el trabajo político, al tiempo que cargó contra las “vergonzantes” negociaciones entre el PP y Vox para investir presidenta a la candidata popular, María Guardiola.

Quintana felicitó al vencedor y puso en valor el comportamiento “ejemplar” tanto de la militancia como de las candidaturas, que según afirmó han protagonizado una campaña basada en el respeto, la unidad y la fraternidad.

Congreso el 25 de abril

La elección de Sánchez Cotrina abre ahora el proceso de renovación de los órganos del PSOE de Extremadura, que culminará en el congreso regional extraordinario previsto para el próximo 25 de abril en Mérida. En esa cita se definirán los nuevos equipos dirigentes de una formación que ha gobernado históricamente la comunidad autónoma y que busca recuperar su fortaleza electoral. El partido se encuentra en la oposición desde 2023, cuando Guillermo Fernández Vara perdió el poder a manos de María Guardiola, del PP.

El partido ha llegado a este proceso tras su peor resultado histórico en las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre, cuando obtuvo 18 escaños en la Asamblea de Extremadura, muy lejos de las mayorías absolutas logradas en etapas anteriores por dirigentes como Juan Carlos Rodríguez Ibarra o Guillermo Fernández Vara.

Tras aquellos comicios, el entonces secretario general Miguel Ángel Gallardo presentó su renuncia, lo que dio paso a una gestora presidida por José Luis Quintana. Las primarias terminan con este periodo de interinidad.

Con la victoria de Sánchez Cotrina, el PSOE extremeño inicia una nueva etapa en la que el reto será reconstruir el proyecto político, reforzar la unidad interna y recuperar la confianza de la ciudadanía de cara a futuras citas electorales. A pesar de su aparatosa derrota de diciembre, el PSOE extremeño sigue siendo un partido con fuerza en la comunidad. De las últimas elecciones municipales salió con 211 alcaldías, frente a 139 del PP. Y preside las dos diputaciones, Badajoz y Cáceres.