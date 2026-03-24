Soraya Vega y Álvaro Sánchez Cotrina se disputarán en primarias el liderazgo del PSOE de Extremadura

Las primarias para liderar el PSOE de Extremadura se resolverán entre Álvaro Sánchez Cotrina, secretario provincial de Cáceres, y Soraya Vega, exportavoz en el Parlamento autonómico y que formó parte de las direcciones de Guillermo Fernández Vara y Miguel Ángel Gallardo, los dos últimos secretarios generales. El proceso de recogida de avales, que obligaba a presentar 1.124 apoyos de militantes como mínimo, equivalente al 12% de un censo de 9.366 afiliados, ha reducido de cinco a dos el número de aspirantes que el 11 de abril se medirán en las terceras primarias en tres años para dirigir la federación. Si ninguna de las candidaturas logra más del 50% de votos, se celebrará una segunda vuelta el 19 de abril.

Del proceso orgánico, mientras Extremadura cumple tres meses con un Gobierno en funciones y sin fecha para el final del bloqueo de Vox al PP, saldrá un resultado inédito en la federación socialista: de ganar Vega, será la primera mujer al frente del PSOE extremeño. Y, si resulta vencedor Sánchez Cotrina, será el primer secretario general procedente de Cáceres. Venza quien venza, el elegido asumirá el reto de reflotar a la federación de su peor crisis. El PSOE, que ha gobernado Extremadura 36 de los últimos 42 años, perdió en las pasadas autonómicas 10 escaños respecto a las elecciones de 2023 (pasó de 28 a 18 diputados), más de 100.000 votos (de 242.659 a 136.017) y 15 puntos de apoyo (del 39,9% al 25,7%).

La candidatura de unidad que Ferraz pretendía para relevar a Gallardo tras su renuncia en diciembre por el hundimiento del partido en las elecciones extremeñas no se ha producido. Los intentos del delegado del Gobierno y presidente de la gestora, José Luis Quintana, que las últimas semanas ha mantenido tres reuniones con los cinco precandidatos con el objetivo de conseguir una lista de consenso, han sido baldíos.

La entrega de los avales ha aclarado el reparto de fuerzas en la batalla orgánica. Blanca Martín, expresidenta de la Asamblea de Extremadura y que contaba con el apoyo del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, renunció el lunes por la noche, la víspera de que finalizase el plazo para entregarlos, y se ha unido al proyecto que encabeza Cotrina, de su misma provincia (Martín es de Plasencia). Según informaron en un comunicado, la decisión se produjo tras semanas de diálogo con las agrupaciones locales y responde al “mandato claro” de la militancia, “que ha reclamado unidad, responsabilidad y cohesión interna ante los retos del partido”.

El que ha llegado hasta el final ha sido Ramón Díaz, alcalde de Villanueva del Fresno (Badajoz), que ha presentado los avales que ha recopilado pero no ha logrado el mínimo exigido. El precandidato ha aguardado sin éxito al recuento de los apoyos online con la esperanza de que sumasen con los que ha entregado de forma física en la sede de la federación en Mérida. Una prueba de la dificultad que suponen los avales es que en las primarias de 2024 el exconsejero de Sanidad, José María Vergeles, no logró reunir los 581 exigidos entonces, una cifra muy inferior a la actual.

Manuel José González, alcalde de Olivenza (Badajoz) y presidente de la Federación extremeña de municipios y provincias (Fempex), fue el primero en retirarse de la carrera y también cerró filas con Sánchez Cotrina. Con su respaldo y el de Cáceres, Sánchez Cotrina, que no lleva un año como secretario provincial, confía en acabar con la hegemonía de Badajoz: el 62,88% de los afiliados del cuerpo electoral pertenece a esta provincia y el 37,11% a la de Cáceres. Vega, que ha registrado “algo más del máximo” de avales permitidos (fijados en 1.404, el 15%), se ha declarado abierta a integrar a otros aspirantes en su candidatura. La candidata cuenta con un perfil muy feminista y mayor trayectoria que Sánchez Cotrina: fue una de las integrantes más jóvenes de la gestora que dirigió Ferraz tras la caída de Sánchez en el comité federal del 1 de octubre de 2016. Su entrada en la dirección transitoria fue una demostración clara de que contaba con la confianza de Fernández Vara, cuya muerte en octubre agravó la sensación de orfandad de la federación tras perder la Junta en 2023.

El principal miedo del PSOE es que quien cante victoria no lo haga con un resultado amplio. También inquieta que el desgaste causado por la concatenación de primarias provoque la pérdida de las Diputaciones de Cáceres y Badajoz en las elecciones municipales de mayo de 2027, en las que los socialistas se juegan además 211 alcaldías, más que el PP (139).

La rivalidad entre Cáceres y Badajoz es otro factor a tener en cuenta. Gallardo, a la espera de su juicio en mayo tras ser procesado por haber enchufado supuestamente al hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz, sucedió a Fernández Vara en la secretaría general en marzo de 2024 tras ganar a la cacereña Lara Garlito con un apoyo del 55,71%. Menos de un año después, en enero de 2025, se impuso de nuevo con un respaldo del 62,61% a Esther Gutiérrez, también de Cáceres. En los dos casos Gallardo perdió en esa provincia.