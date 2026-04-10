Cae una red que estafó 266.000 euros usando identidades falsas y tarjetas bancarias

La Guardia Civil de Vinaròs (Castellón) ha desarticulado, en el marco de la operación Creta vin, una organización criminal especializada en la comisión de estafas bancarias en diversos puntos del territorio nacional, principalmente en las provincias de Castellón, Valencia, Alicante, Albacete, Tarragona y Barcelona. La red captaba a personas para abrir cuentas bancarias con identidades extranjeras falsificadas para así extraer el crédito de las tarjetas en salones de juego. Los nueve integrantes de este grupo organizado, dos mujeres y siete hombres de edades comprendidas entre los 25 y los 65 años, cuatro de los cuales han sido detenidos, llegaron a estafar 266.815 euros a través de casi medio millar de operaciones fraudulentas. Fue una denuncia por irregularidades detectadas en una entidad bancaria la que desencadenó la investigación hace algo más de un año, en marzo de 2025.

Las pesquisas llevadas a cabo por la Guardia Civil describen un sistema organizado de fraude basado en el uso sistemático de documentación falsa para acceder al sistema financiero. La organización construyó un entramado de colaboradores mediante la captación de personas a las que facilitaba documentos de identidad extranjeros falsificados, junto con nóminas y contratos de trabajo “alterados”, según fuentes del cuerpo de seguridad. Para reforzar la credibilidad de esa documentación, el grupo llegaba a crear empresas ficticias que simulaban ser las empleadoras de esta red de personas colaboradoras. Con ese respaldo, abrían cuentas bancarias en distintas entidades, a las que se asociaban tarjetas de crédito con un límite aproximado de 3.000 euros.

Por cada cuenta abierta, los colaboradores recibían una compensación de entre 100 y 200 euros. Sin embargo, su papel terminaba prácticamente en ese punto. Una vez activadas las tarjetas, el cabecilla de la organización asumía el control y procedía a disponer del crédito en un plazo corto, generalmente inferior a un mes.

Para reducir el riesgo de detección, las extracciones de efectivo se realizaban de forma fraccionada, en cantidades de entre 100 y 500 euros. Estas operaciones se concentraban en salones recreativos de localidades como Vinaròs y Benicarló —en el litoral norte de la provincia de Castellón—, entornos que permitían integrar los movimientos de dinero en una actividad económica cotidiana y dificultar su seguimiento.

El método se repetía de forma sistemática: apertura de cuentas con identidades falsas, uso intensivo del crédito disponible en un periodo breve y abandono de las cuentas antes de que se detectara el fraude. Se trata de un modelo que explota los mecanismos de control del sistema bancario mediante la rotación constante de identidades y cuentas. Lograron abrir 58 cuentas bancarias y realizaron un total de 484 operaciones fraudulentas, estafando 266.815 euros, han informado desde la Guardia Civil.

Las mismas fuentes destacan la dificultad para la identificación de los implicados dado el uso de identidades de diferentes países. Después de “múltiples tareas de investigación, labores de vigilancia, monitorización discreta y seguimiento policial” del entramado delictivo, la Guardia Civil obtuvo pruebas evidentes de la estructura y coordinación del grupo criminal. Procedió así a la identificación, localización, y detención de cuatro de sus miembros y la investigación e identificación de otras cinco personas. Una de ellas se encuentra actualmente cumpliendo condena en Rumanía. Se les atribuyen los delitos de estafa, falsedad documental y organización criminal. Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Vinaròs.