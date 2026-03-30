La Guardia Civil incrementa los controles de velocidad y alcohol en Semana Santa

Más radares móviles en circulación y más controles de alcohol y drogas. Esas son las medidas que está poniendo en marcha la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil durante la operación especial de Semana Santa. El objetivo es reducir al máximo los accidentes en unas fechas en las que se esperan hasta 17 millones de desplazamientos y que el año pasado se cobró la vida de 27 personas en 26 siniestros viales, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). El día de mayor circulación de vehículos se espera para el próximo miércoles 1 de abril, con el inicio de la segunda fase de la operación. Más radares móviles en circulación y más controles de alcohol y drogas. Esas son las medidas que está poniendo en marcha la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil durante la operación especial de Semana Santa. El objetivo es reducir al máximo los accidentes en unas fechas en las que se esperan hasta 17 millones de desplazamientos y que el año pasado se cobraron la vida de 27 personas en 26 siniestros viales, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Desde las 15.00 del pasado viernes y hasta las 20.00 de ayer domingo, se habían producido siete accidentes mortales en los que fallecieron siete personas.

Fuentes de la Agrupación de Tráfico señalaron que los radares móviles camuflados funcionarán en movimiento durante los días de mayor circulación para detectar a los conductores que infrinjan los límites de velocidad. Serán más habituales en las vías de alta capacidad de vehículos, como autovías y autopistas, en los que es más fácil alcanzar velocidades más altas. Estas fuentes explican que se hará hincapié en la A-66 (la denominada ruta de la plata, entre Gijón y Sevilla), la A-3 (la autovía de Valencia) y la A-6 (Madrid-A Coruña).

Lo habitual en estos casos es que por delante del vehículo radar camuflado que lleva el cinemómetro circule otro vehículo rotulado de la Guardia Civil y notifique la denuncia en el momento. Este sistema no se utiliza si hay muchos coches en la vía o se carece de un punto seguro para detener al infractor. Mientras, continuarán funcionando los más de 900 radares fijos y de tramo con que cuenta la DGT. De hecho, en estas fechas ya empezarán a sancionar los nuevos 33 radares fijos y de tramo que se conectaron a finales de febrero en 11 comunidades.

Los controles de alcoholemia y drogas se realizarán de manera aleatoria durante los días intermedios de la Semana Santa y a cualquier hora del día, con especial refuerzo durante las noches. La Guardia Civil también incrementará la vigilancia a los motoristas. En 2025, la mayoría de los fallecidos se produjeron en las carreteras convencionales, con 821 víctimas mortales. Otros 298 se registraron en autovías y autopistas.

Fuentes de la Agrupación de Tráfico señalaron que los radares móviles camuflados funcionarán en movimiento durante los días de mayor circulación para detectar a los conductores que infrinjan los límites de velocidad. Serán más habituales en las vías de alta capacidad de vehículos, como autovías y autopistas, en los que es más fácil alcanzar velocidades más altas. Estas fuentes explican que se hará hincapié en la A-66 (la denominada ruta de la plata, entre Gijón y Sevilla), la A-3 (la autovía de Valencia) y la A-6 (Madrid-A Coruña).

Lo habitual en estos casos es que por delante del vehículo radar camuflado que lleva el cinemómetro circule otro vehículo rotulado de la Guardia Civil y notifique la denuncia en el momento. Este sistema no se utiliza si hay muchos coches en la vía o se carece de un punto seguro para detener al infractor. En ese caso, se le manda por correo certificado a su domicilio con una fotografía del radar en la que consta a la velocidad que circulaba. Mientras, continuarán funcionando los más de 900 radares fijos y de tramo con que cuenta la DGT. De hecho, en estas fechas ya empezarán a sancionar los nuevos 33 radares fijos y de tramo que se conectaron a finales de febrero en 11 comunidades autónomas.

Los controles de alcoholemia y drogas se realizarán de manera aleatoria durante los días intermedios de la Semana Santa y a cualquier hora del día, con especial refuerzo durante las noches. Fuentes de la Agrupación explicaron que se ha comprobado que muchos conductores ingieren estas sustancias o toman alguna bebida alcohólica confiados de que, al tratarse en general de trayectos generalmente cortos, no existe problema y no les afecta a la hora de ponerse al volante. Eso, unido al exceso de confianza por conocerse las vías, motiva que los accidentes sean frecuentes, con consecuencias muchas veces mortales. Las carreteras convencionales -un solo carril por sentido de circulación- son los lugares más habituales en los accidentes, en especial la invasión del sentido contrario y las salidas de la vía. Este tipo de carreteras concentran el 72% de los siniestros, sobre todo en las curvas, según la DGT.

En 2025, la mayoría de los fallecidos se produjeron en las carreteras convencionales, con 821 víctimas mortales. Otros 298 se registraron en autovías y autopistas. Las salidas de vía continuaron siendo la causa de mayor siniestralidad con el 43% de las muertes (481), seguidas por las colisiones frontales (21%, 237 muertos).

Vigilancia a motoristas

La Guardia Civil también incrementará la vigilancia a los motoristas. La previsión de buen tiempo y tantos días festivos seguidos motivan que muchos amantes de las dos ruedas salgan a rodar con sus vehículos, sobre todo en los lugares con carreteras convencionales con muchas curvas y en montañas. En general, se trata de salidas de un día en grupo o durante la mañana, lo que provoca muchas veces grandes aglomeraciones de vehículos. Para esta labor, el instituto armado cuenta con motos camufladas en las que los agentes van de paisano y notifican a otras patrullas uniformadas las infracciones que ven para que notifiquen la denuncia a los infractores. De los 27 muertos en la Semana Santa de 2025, ocho eran motoristas, según datos de la DGT.

La Agrupación de Tráfico espera un incremento de los desplazamientos durante esta Semana Santa. Se trata de la primera festividad del año. En los tres primeros meses de 2026 no ha habido ningún puente, a lo que se une que ha habido mal tiempo durante todo este periodo. Eso provoca que muchas personas quieran salir a sitios de descanso y a segundas residencias. Otros factores que se unen a esa previsión son las celebraciones litúrgicas y religiosas propias de estas fechas y la visita a familiares y conocidos. Por último, los problemas en los ferrocarriles de los últimos meses, con el accidente de Adamuz (Córdoba) a la cabeza y la supresión del AVE a Málaga por problemas en las vías, van a hacer que muchas personas opten por el vehículo particular o por los autocares.