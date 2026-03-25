El domingo de Ramos, el día más peligroso en las carreteras en Semana Santa, según un estudio

El domingo de Ramos, el festivo previo al inicio de la Semana Santa, se ha convertido en el más peligroso de ese periodo vacacional en las carreteras españolas. Así lo ha puesto de manifiesto un estudio realizado por la Fundación Línea Directa que analiza los datos de la última década. Además de ser el periodo en el que se produce el mayor incremento y concentración de vehículos en todas las vías en el menor tiempo, pues se desplazan millones de vehículos en cortos y en largos recorridos y esto provoca importantes retenciones. La previsión para este año de la Dirección General de Tráfico (DGT) es que desde el jueves 29 de marzo y hasta el 6 de abril se produzcan 17 millones de desplazamientos.

Según el estudio de la fundación, desde 2019, el año previo a la pandemia, los desplazamientos de larga distancia en Semana Santa se han incrementado un 12% y la media diaria de retenciones, un 30%. Todo esto ha conllevado un aumento de la siniestralidad vial y de las personas víctimas en accidentes de tráfico. Entre 2015 y 2024 se produjeron alrededor de 24.000 accidentes de tráfico en los periodos de Semana Santa y se registraron 460 fallecidos y más de 33.000 heridos.

La gravedad de los siniestros también ha ido en aumento —accidentes con fallecidos o heridos graves— al pasar del 11% de la media anual al 14,6%. Así lo pone de manifiesto el estudio Los días más críticos. Accidentalidad vial en Semana Santa (2015-2024), elaborado por la Fundación Línea Directa en colaboración con FESVIAL. El informe analiza el total de accidentes de tráfico ocurridos en España en Semana Santa entre 2015 y 2024 y se completa con una encuesta realizada a 1.700 conductores de toda la geografía española para conocer sus hábitos y opiniones.

La directora general de la fundación, Mar Garre, ha destacado que la Semana Santa constituye “el primer gran reto del año en materia de seguridad vial”, dado que es el primer gran periodo vacacional tras las Navidades. De ahí que haya pedido que los conductores cumplan las normas, afronten con calma las retenciones y que se sigan las recomendaciones de la DGT, con el fin de “seguir avanzando hacia el objetivo de las cero muertes en carretera”.

El informe pone de relieve que la mayor accidentalidad se produce en el retorno, en especial el viernes (10,4%) y el sábado (10,5%). Por su parte, el domingo (Domingo de Ramos) es el día con mayor proporción de accidentes mortales (4,9% sobre los accidentes con víctimas ocurridos ese día). Por vías, las carreteras convencionales —un solo carril por sentido de circulación— son las más peligrosas con seis de cada diez siniestros. Por tipos de accidentes, cuatro de cada diez se deben a salidas de la vía y, si hay colisiones entre dos o más vehículos, el 20% se debe a alcances. También se incrementan los accidentes que involucran a otro tipo de vehículos, como motocicletas y bicicletas, principalmente.

Varón de entre 31 y 45 años es el perfil medio de las víctimas de accidentes, que también se repite entre los conductores implicados en los siniestros. En estos casos, tienen una experiencia al volante de más de 20 años.

Colisiones frontolaterales

En ciudad predominan las colisiones frontolaterales (27%), seguidas de los atropellos (17%), aunque estos últimos se sitúan por debajo de la media anual. La mitad de los vehículos accidentados son turismos, seguidos de motocicletas (tres de cada diez). Las víctimas son hombres entre 18 y 30 años, y los conductores, varones de entre los 31 y los 45 años.

Por regiones, Navarra (25,8%) es la que registra mayor siniestralidad, seguida de Extremadura (23,6%), muy por encima de la media nacional (14,6%). En el lado opuesto se encuentran la Comunidad de Madrid (7,4%) y Cantabria (10,5%).

El estudio identifica los tramos de carreteras que registraron más siniestros víctimas en Semana Santa en España durante la última década. El tramo de más accidentes es la A-31 (km 206,2-226,8), situada en Alicante, con 22 siniestros con víctimas. Le siguen el tramo de la carretera de Gran Canaria, la GC-1 (km. 1,0–19,5); la AP-7 (km. 170,0-190,2) en Barcelona; la A-2 (km. 19,0–38,5) en Madrid, y la A-1 (km. 340,7–360,2) en Álava.

En ciudades, la que presenta mayor proporción de víctimas graves (fallecidos y hospitalizados) respecto al total de víctimas de accidentes de tráfico ocurridos en Semana Santa es Zaragoza (11% de las víctimas), Córdoba (9,7%) y Murcia (6,3%).

Incumplimiento de las recomendaciones

El informe revela que una parte significativa de los conductores españoles reconoce no cumplir algunas de las principales recomendaciones de seguridad vial, como superar los límites de velocidad (uno de cada dos conductores) o no descansar cada dos horas (cuatro de cada diez), a lo que se une el consumo de alcohol (16%) y realizar comidas copiosas (34%). El estudio también analiza la implantación de la baliza V-16 homologada, de la que aún carecen 4,2 millones de conductores (15%). Su implantación provoca rechazo: el 83% de los conductores la desaprueba como sistema de seguridad y 1,6 millones aseguran que nunca la adquirirán.

Uno de cada tres conductores —unos nueve millones— asegura que la Semana Santa le resulta “la época con mayor riesgo para conducir”. Al 83% —unos 23 millones— le preocupa el estado actual de las carreteras, a lo que se suma la inquietud que sufren tres de cada cuatro conductores con la inestabilidad meteorológica y los consiguientes problemas de visibilidad y adherencia del vehículo. El estado del propio automóvil preocupa al 43% de los conductores.