Los presuntos autores del crimen en un cortijo en Almería se entregan ante la Guardia Civil

Rocío Rodríguez Gómez y Javier Nieto Santiago, los presuntos autores del crimen de una mujer en un tiroteo ocurrido el pasado martes en el municipio de Rioja (Almería, 1.609 habitantes) y en el que también resultó herido de gravedad un hombre, se han entregado en la mañana de este sábado a la Guardia Civil. Los sospechosos habían huido del lugar tras los disparos y estaban en paradero desconocido desde entonces, aunque los investigadores creían que no andaban muy lejos. El viernes solicitaron colaboración ciudadana para dar con alguna pista de su localización y establecieron un férreo control de las carreteras de la comarca del Bajo Andarax. Menos de 24 horas después los fugitivos se han entregado de manera voluntaria. Han quedado detenidos y pasarán a disposición en las próximas horas. Las víctimas, que eran pareja, tuvieron cuatro hijos, tres de ellos menores.

El hombre arrestado es hermano del herido, que continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Torrecárdenas, y cuñado de la mujer fallecida. Ambos recibieron un disparo, que en el caso de ella resultó mortal. Tras su fuga del lugar de los hechos —la vivienda de los autores de los tiros, donde se encontraron 1.400 plantas de marihuana— decenas efectivos policiales de las unidades de Compañía, Territoriales y Seguridad Ciudadana establecieron un dispositivo para dar sobre su posible paradero. Se desplegaron sobre todo en la comarca del Bajo Andarax y el entorno de la localidad de Tabernas. Mientras, los investigadores de la Unidad Orgánica de Policía Judicial realizaban sus gestiones de manera paralela. Este viernes la Guardia Civil iba más allá difundiendo las fotos y nombres de los presuntos homicidas y solicitando la colaboración ciudadana y pedía que cualquier persona que pudiese aportar datos relevantes se pusiera en contacto con los investigadores.

“Como consecuencia de la presión mediática y búsqueda intensa llevada a cabo por los operativos desarrollados”, ha informado este sábado la comandancia de Almería “los autores en búsqueda por el presunto homicidio de una mujer el pasado día 24 en Rioja se han entregado de forma voluntaria ante la Guardia Civil”. Fuentes del cuerpo de seguridad han explicado que lo han hecho a primera hora de este sábado y que ante los propios agentes que dirigen la investigación. Serán puestos en las próximas horas a disposición judicial.

1.400 plantas de marihuana

Los hechos ocurrieron sobre las 11.00 horas del pasado martes. Entonces, un equipo de sanitarios del 061 avisaba al servicio de Emergencias 112 Andalucía de que se habían producido varios disparos en una cortijada ubicada en la barriada de El Marraque, a las afueras de Rioja, localidad a unos 15 kilómetros al norte de la ciudad de Almería. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local del municipio cercano de Pechina. Entonces avisaron de que había una mujer fallecida por arma de fuego y un hombre herido con un balazo en la cabeza. Tras ser operado de urgencia en el Hospital Universitario de Torrecárdenas ese mismo día, la víctima permanece en la UCI, según han informado fuentes sanitarias.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería se hizo cargo de la investigación. Los primeros indicios revelaron pronto que el presunto autores del homicidio eran los propietarios de la vivienda donde ocurrieron los hechos: Rocío Rodríguez Gómez y Javier Nieto Santiago, quien es hermano del herido y cuñado de la fallecida. En la casa, además, se encontraron dos cultivos con 1.400 plantas de marihuana y sendos enganches ilegales a la red de fluido eléctrico. La principal hipótesis de que todo se debe a una disputa familiar. “Ambos hermanos tenían antecedentes de problemas familiares y amenazas”, según explicaron fuentes del caso.