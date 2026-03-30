Ir al contenido
_
_
_
_
España
INCENDIOS FORESTALES

Un incendio arrasa ya 200 hectáreas de monte en Cáceres

El origen probable del fuego en la comarca de la Vera, declarado este domingo, está en una quema de ganaderos para rejuvenecer los pastos

Incendio forestal en Losar de la Vera (Cáceres), en una imagen de la cuenta de X de la Asociación de Trabajadores de las Brigadas Forestales.CUENTA DE X DE Asociación de Trabajadores de las BRIF
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El fuego ha quemado desde este domingo unas 200 hectáreas en una zona remota del norte de Cáceres, cercana al pueblo de Losar de la Vera, un área próxima a la reserva natural de la Garganta de los Infiernos, que no se ha visto afectada. El incendio, que sigue activo, afecta sobre todo a hojas de roble y matorrales, y la Consejería de Gestión Forestal y Medio Rural apunta como causa probable que derive de una quema practicada por ganaderos para rejuvenecer los pastos.

Sobre el terreno trabajan cuatro helicópteros, dos del plan regional contra incendios Infoex y otros dos de las brigadas de refuerzo del Ministerio de Transición Ecológica procedentes de Pinofranqueado y La Iglesuela. Además, sobrevuelan la zona dos aviones anfibios. Se han desplazado al lugar una unidad de bomberos forestales terrestres y dos helitransportadas, dos agentes del medio natural y un técnico de extinción.

“Los bomberos están haciendo un trabajo magnífico en una zona muy complicada. Es dificilísimo acceder al punto en el que se ha originado el fuego”, ha señalado Antonio Sánchez, alcalde de la localidad de Losar de la Vera (2.799 habitantes) al diario El Periódico de Extremadura.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Juego de dos sartenes antiadherentes de Tefal de 22/26 cm con mango extraíble. COMPRA POR 45,99€
escaparate
Pulverizador de aceite para cocinar y aliñar tus ensaladas. COMPRA POR 10,99€
escaparate
Pack de cinco camisetas de manga corta para hombre. COMPRA POR 25,39€
escaparate
Mochila de viaje para cabina de avión adaptada para aerolíneas de bajo coste. COMPRA POR 21,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
_
_