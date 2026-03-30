Un incendio arrasa ya 200 hectáreas de monte en Cáceres

Incendio forestal en Losar de la Vera (Cáceres), en una imagen de la cuenta de X de la Asociación de Trabajadores de las Brigadas Forestales.

El origen probable del fuego en la comarca de la Vera, declarado este domingo, está en una quema de ganaderos para rejuvenecer los pastos

El fuego ha quemado desde este domingo unas 200 hectáreas en una zona remota del norte de Cáceres, cercana al pueblo de Losar de la Vera, un área próxima a la reserva natural de la Garganta de los Infiernos, que no se ha visto afectada. El incendio, que sigue activo, afecta sobre todo a hojas de roble y matorrales, y la Consejería de Gestión Forestal y Medio Rural apunta como causa probable que derive de una quema practicada por ganaderos para rejuvenecer los pastos.

Sobre el terreno trabajan cuatro helicópteros, dos del plan regional contra incendios Infoex y otros dos de las brigadas de refuerzo del Ministerio de Transición Ecológica procedentes de Pinofranqueado y La Iglesuela. Además, sobrevuelan la zona dos aviones anfibios. Se han desplazado al lugar una unidad de bomberos forestales terrestres y dos helitransportadas, dos agentes del medio natural y un técnico de extinción.

“Los bomberos están haciendo un trabajo magnífico en una zona muy complicada. Es dificilísimo acceder al punto en el que se ha originado el fuego”, ha señalado Antonio Sánchez, alcalde de la localidad de Losar de la Vera (2.799 habitantes) al diario El Periódico de Extremadura.