Un incendio quema 400 hectáreas en Murcia y obliga a evacuar a 80 ‘scouts’

La UME se encuentra de camino para colaborar en la extinción de las llamas, que se han visto favorecidas por los fuertes vientos

Un incendio forestal declarado este mediodía en el parque natural de Sierra Espuña, en Murcia ha quemado ya unas 400 hectáreas y ha obligado a desalojar a un grupo de 80 scouts y 14 monitores. El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha asegurado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se encuentra en camino.

El primer incendio forestal significativo de este año en España ha comenzado sobre las dos de la tarde en el paraje del Llano de las Cabras (Totana). Las fuertes rachas de viento han causado que se propague rápidamente, lo que ha llevado a activar el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia para Incendios Forestales (Plan Infomur).

Según fuentes de la Delegación del Gobierno en Murcia, se ha desalojado por precaución de la finca Caruana, en Totana, a un grupo scout de 80 niños acompañados de 14 monitores, y se ha evacuado una granja de vacas.

El presidente regional, Fernando López Miras, que se ha trasladado al Puesto de Mando Avanzado del incendio para seguir su evolución, ha indicado que se esperaba desde las 20.00 una bajada de la intensidad del viento y, por tanto, una “evolución favorable” del fuego. “Hay una estimación de que puede haber afectadas 400 hectáreas y hay un frente activo de 2 kilómetros. Ahora mismo hay 150 efectivos trabajando sobre el terreno, entre brigadas forestales, bomberos del consorcio y efectivos de Protección Civil, además de cuatro helicópteros”, ha explicado el presidente, junto a los alcaldes de Aledo y Totana.

Francisco Lucas ha publicado en la red social X: “Reitero la necesidad de que el presidente regional, Fernando López Miras, convoque de inmediato el Centro de Coordinación porque, en una emergencia, la coordinación entre Administraciones es esencial”.