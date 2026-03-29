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Cataluña
incendios

Un incendio de vehículos en la campa de Grimaldi del puerto de Barcelona causa una gran humareda

10 dotaciones de Bomberos participan en la extinción del fuego, en el que no constan heridos

Incendio en el Puerto de Barcelona este domingo.Massimiliano Minocri
Clara Blanchar
Clara Blanchar
Barcelona -
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Los Bomberos de Barcelona trabajan en la extinción de un incendio en el puerto de Barcelona que causa una enorme humareda negra visible desde toda la ciudad. “Se han desplazado 10 dotaciones y por ahora no constan personas afectadas y se trabaja para contener el fuego”, informa el Ayuntamiento de Barcelona.

El incendio se ha declarado en una campa de la naviera Grimaldi, muy próxima al puente de Europa y la terminal de cruceros del puerto, lo que ha obligado a mover un barco de la compañía Grimaldi. Fuentes del puerto explican que se trata de un vehículo para trasladar contenedores, lo que en la jerga portuaria se llama una tractora.

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