El PP impulsa la séptima comisión de investigación en el Senado, esta vez, sobre RTVE

El Partido Popular ha impulsado este lunes una comisión de investigación sobre RTVE en el Senado, donde tienen mayoría absoluta y controlan totalmente los tiempos y agenda parlamentarios. Así, gracias a ese mando absoluto, la formación de Alberto Núñez Feijóo ha promovido ya durante esta XV legislatura otras seis comisiones de investigación en la Cámara alta. Y cuyo objeto de estudio son asuntos relacionados con el Gobierno central. Estas son: la comisión que indaga sobre los presuntos delitos de corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia; otra sobre la catástrofe de la dana; sobre el apagón; sobre el Centro de Investigación Sociológicas (CIS), sobre presuntas irregularidades en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y sobre el accidente de trenes de Adamuz.

El Senado y el Congreso cuentan desde la legislatura VIII con una comisión mixta de control parlamentario a RTVE, pero el PP considera que hay “indicios” suficientes de “sectarismo”, “radicalidad” y “pérdidas millonarias” en el canal y radio públicas como para constituir igualmente una comisión de investigación sobre la gestión de la corporación en paralelo en la Cámara alta. “Pero Sánchez ha impuesto un modelo de control absoluto”, ha afirmado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en rueda de prensa al anunciar la comisión de investigación de RTVE. “Ha dejado de ser la televisión de todos para ser Telepedro. Telepedro no informa, propaga”, ha ironizado. “El presidente Sánchez ha puesto un administrador único para su imagen y semejanza”, ha añadido García sobre el nombramiento del actual presidente de la Corporación, José Pablo López Sánchez, que con total probabilidad será interrogado por los senadores en la nueva comisión de investigación.

No ha querido responder García si habrá o no periodistas y comunicadores entre los investigados o solo gestores y directivos. La semana pasada, la corporación de medios públicos españoles informó sobre su cierre de cuentas de 2025, año que ha terminado con 55 millones de superávit. Y López Sánchez aseguró además haber reducido en un 18,7% el gasto en programas durante el año pasado, un montante para producciones externas que en 2024 supusieron 227 millones de euros de los 1.200 millones anuales de Presupuesto.

Ante tal profusión de comisiones de investigación, fuentes parlamentarias del PP revelan que esta semana habrá reuniones centradas en coordinar los calendarios y ajustar las solicitudes de comparecencia para el mes de abril, que está a punto de arrancar. En sus cábalas está el interrogar a figuras relacionadas con el PSOE en la antesala de las elecciones andaluzas. Es el caso de la exministra y candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, que será citada en la comisión de investigación del Senado que indaga sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), antes de que arranque la campaña andaluza, el 1 de mayo.

Una de las siete comisiones de investigación finalizó sus trabajos hace unos días: la referida al Centro de Investigación Sociológicas. Tras cerrar las sesiones, el PP anunció la semana pasada una querella contra su presidente, José Félix Tezanos, por indicios de posible delito electoral “por la vulneración de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), concretamente de sus artículos 69 y 145″.