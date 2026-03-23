José Pablo López afirma en el Congreso que RTVE ha cerrado 2025 con 55 millones de superávit

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha llegado este lunes al Congreso con las cuentas de la corporación auditadas. Dichas cifras tendrán que ser aprobadas en el consejo de administración que tiene previsto reunirse mañana y donde López tiene controlada la mayoría de 11 de los 15 consejeros designados por la Cámara baja a propuesta del PSOE y sus socios. En la víspera de la deliberación de las cuentas y aprovechando su comparecencia ante la comisión periódica de control parlamentario, el presidente ha avanzado que la corporación de medios públicos españoles ha cerrado 2025 con 55 millones de superávit. Y ha asegurado haber reducido en un 18,7% el gasto en programas durante el año pasado, un montante para producciones externas que en 2024 supusieron 227 millones de euros de los 1.200 millones anuales de Presupuesto.

“RTVE ha conseguido en 2025 un resultado de explotación positivo por importe de 71.777.000 euros”, ha afirmado López. Y ha añadido: “El resultado antes de impuestos es de 62.907.000 euros. Es exactamente la aportación adicional que solicitamos en su momento a la SEPI, y no ha sido necesario utilizarla. Una vez descontados los impuestos, que hay que pagarlos, el resultado del ejercicio 2025 es de 55.670.000 euros en positivo, frente a los casi 13 millones de pérdidas del ejercicio anterior. Este dinero va a pasar a las reservas de RTVE para atender a posibles contingencias que se produzcan durante los próximos años”.

A preguntas del diputado socialista Antidio Fagúndez, quien ha dicho que desde su llegada a la presidencia de RTVE el compareciente se ha convertido “en el foco de excitación y atracción de los grupos de la derecha y la ultraderecha de esta cámara”, López ha asegurado haber conseguido estos resultados “aplicando criterios de eficiencia”. Y ha afirmado: “Justamente es lo contrario de lo que me dicen aquí cada vez que vengo. Hemos conseguido aumentar los ingresos comerciales hasta los 85,5 millones de euros, que es la cifra más alta desde 2009. Y hemos reducido el gasto en programas en un 18,7%. Y le hemos costado al contribuyente 37 millones menos que en 2024”.

El diputado socialista Fagúndez ha proclamado que “el problema” de las bancadas del PP y Vox “lo tienen con su desodorante”, un “aroma” que “desprende y les despierta los impulsos más primarios y salvajes a estos dos grupos”. Según Fagúndez, esos efluvios “les altera la testosterona, especialmente al señor [Manuel] Mariscal”. Este diputado de Vox amenazó durante la anterior sesión de esta comisión de control con echar “si hace falta a patadas” al presidente de RTVE. Mariscal no ha llegado a tanto en esta ocasión, y López le ha replicado que ambos son “dos hombres moderados”. Y ha asegurado mirándole: “En el fondo, usted más que yo. Y me sigo alegrando de verle en esta comisión, porque últimamente teniendo en cuenta las purgas en su partido uno nunca sabe si le voy a volver a encontrar aquí”.