El Gobierno dará la nacionalidad española al opositor venezolano Leopoldo López

El Gobierno prevé concederle la nacionalidad española al opositor venezolano Leopoldo López este martes. El Consejo de Ministros aprobará un real decreto para otorgársela mediante una vía excepcional, la carta de naturaleza, según ha adelantado El Mundo y ha confirmado este periódico. La razón es la imposibilidad del dirigente crítico con el régimen chavista, que se fugó de su país y reside desde 2020 en España tras pasar más de tres años encarcelado acusado de alentar las protestas de 2014 contra Nicolás Maduro, de entregar la documentación requerida para su tramitación por los cauces ordinarios.

López abandonó Venezuela el 24 de octubre de 2020 tras permanecer protegido en la residencia del embajador de España en Caracas desde el 30 de abril de 2019, es decir, ya con Pedro Sánchez en La Moncloa. López se encontraba en las dependencias diplomáticas españolas desde que encabezó, junto con Juan Guaidó, un alzamiento que pretendía desencadenar una revuelta en las Fuerzas Armadas y derrocar a Maduro. Todo quedó en un intento frustrado por las fuerzas militares que se mantuvieron fieles al régimen. Perdida la oportunidad, el exalcalde del municipio Chacao, que había sido condenado por la justicia controlada por el chavismo por su papel en la oleada de protestas de 2014, se refugió entonces en la residencia del embajador español, Jesús Silva. La huida de Leopoldo López agravó el choque diplomático entre Venezuela y España. El régimen chavista acusó al Gobierno de Sánchez de “participar activamente” en la salida del dirigente opositor.

El Ejecutivo de Venezuela anunció a finales del año pasado la retirada con efecto inmediato del pasaporte del dirigente opositor venezolano y la apertura de un proceso judicial para la retirada también de la nacionalidad. “La Cancillería y el SAIME [Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería] procederán de inmediato, conforme a los procedimientos pertinentes, a la anulación del pasaporte del susodicho mencionado", informó la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que dirige el país desde la captura de Maduro en enero y su traslado a una prisión estadounidense. De ese modo, el chavismo pretendía que López quedase atrapado en un limbo jurídico. El Gobierno español pretende poner fin a esa situación este martes.

En una entrevista reciente con EL PAÍS, López defendía la necesidad de que todos los actores de la oposición presionen para fijar un calendario electoral en Venezuela que, en pleno tutelaje de Donald Trump, aún no se vislumbra en el horizonte. “Aún no hay claridad sobre la transición política en Venezuela”, lamentaba, al mismo tiempo que no ocultaba su deseo de regresar “lo antes posible” a su país, una opción por el momento inviable al no darse las condiciones.