Einstein llora el cierre del museo de la ciencia de San Sebastián

El museo de la ciencia Eureka! de San Sebastián tiene los días contados como el único de estas características existente en el País Vasco dedicado a la divulgación científica. La sede ubicada en el Parque Tecnológico de Miramón se cerrará definitivamente a finales del mes de junio. La entidad bancaria lo sustituirá por un nuevo “espacio de conocimiento y divulgación” mucho más modesto en el Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera, en la misma capital guipuzcoana. Idoia Mugica, doctora en Química Orgánica por la universidad vasca EHU, ha impulsado una recogida de firmas en internet para evitar lo que considera “un cierre definitivo” y la pérdida de “una herramienta educativa, cultural y estratégica”. La escultura con la figura de Albert Einstein que ahora da la bienvenida a los visitantes se quedará desamparada con el adiós del museo.

La apertura de Eureka!, en enero de 2001, fue celebrada como un hito por la comunidad científica. El entonces denominado Kutxaespacio de la Ciencia (cambió a su actual denominación en el décimo aniversario) se abrió al público con una propuesta divulgativa de vanguardia. No fue concebido como un escaparate sobre la ciencia, sino como “un espacio interactivo donde el público está obligado a manipular los experimentos”, dijeron sus impulsores en la inauguración. El lema del museo era Prohibido no tocar. Fue creado bajo la fórmula “ciencia más diversión elevado al cuadrado”. Kutxa (ahora Kutxabank) invirtió 2.100 millones de pesetas (12,62 millones de euros) en el edificio.

Eureka! alcanzó en 2008 la cifra del millón de visitantes, pero en los últimos años la afluencia de público ha ido menguando sin solución de continuidad. En sus mejores tiempos llegó a autofinanciarse en un 50%. La Fundación Kutxa anunció en 2021, en plena pandemia del coronavirus, su intención de cerrar las actuales instalaciones para trasladar su contenido a Tabakalera, un hecho que se consumará en menos de tres meses. “Bajo la idea de un traslado a Tabakalera, lo que realmente se plantea es el cierre tal y como lo conocemos”, señala el manifiesto en contra del “cierre definitivo” de Eureka! “Un museo de la ciencia no es un lujo: es una herramienta educativa, cultural y estratégica”, añade el escrito que, hasta este miércoles, ya ha superado las 4.100 firmas de apoyo en change.org en menos de 24 horas.

En vísperas de su cierre, la declaración Salvemos Eureka!, Euskadi necesita su museo de la ciencia lamenta que se pierdan 8.000 metros cuadrados de instalaciones y la apertura en Tabakalera de un “espacio muy limitado” llamado “Atenea” de 500 metros cuadrados que “no estará exclusivamente dedicado a la ciencia”. El fin del museo supone que ya no será visitable una de sus principales atracciones, como el observatorio astronómico que está conectado al telescopio espacial Hubble, ni el planetario digital con pantalla semiesférica de 14 metros de diámetro.

La escultura de Albert Einstein preside la entrada al museo. Javier Hernández

La Fundación Kutxa ha explicado este miércoles en una nota de prensa que el fin del museo tras 25 años de andadura debe entenderse como “el cierre de una etapa y el fin de su actividad en el formato actual, y no como un traslado del museo”. Tras destacar que ha sido “un proyecto valioso y muy apreciado”, la entidad ha considerado que “el modelo expositivo en el que se basaba ha evolucionado y presenta limitaciones para conectar con públicos más diversos y generar experiencias de aprendizaje más continuadas”.

El concepto museístico que caracteriza a Eureka!, añade la fundación bancaria, no está adaptado a “un entorno en el que la divulgación científica se articula cada vez más en red, vinculada a la educación, la tecnología y la participación social”, por lo que abrirá Atenea como una apuesta por “evolucionar hacia formatos más adaptados a las dinámicas actuales”.

La plataforma Eureka Bizirik destaca que el museo actual está cumpliendo una labor esencial en la difusión de la ciencia (ha estado recibiendo una media de 100.000 estudiantes al año hasta hace unos años) y ofrece unos servicios pedagógicos que “no tienen otra alternativa en todo el territorio” porque, apunta Mugica, contiene “recursos que los centros educativos no pueden replicar, como el planetario o talleres especializados”. En la actualidad hay 16 personas en la plantilla de Eureka! que la Fundación Kutxa tiene previsto reubicar en otras ocupaciones. Este cambio de ubicación “no implicará recortes de plantilla”, puesto que los empleados se están integrando en otros puestos de la actividad de la fundación “con total normalidad”. No ha aclarado qué destino va a darle al edificio que se cierra.

Eureka! viene ofreciendo un servicio “interactivo donde la información se presenta de forma atractiva a través de la manipulación de objetos y la realización de experimentos”, según consta en su página web. Desaparece un centro de divulgación científica accesible a todas las edades, ubicado en una comunidad autónoma que destaca por su apuesta por la investigación y la innovación. “Su desaparición dejaría a Euskadi sin un museo de la ciencia de referencia, lo que obligaría a mirar a ciudades como Barcelona, A Coruña, Madrid o Granada para encontrar algo equivalente”, apunta Mugica, fundadora del movimiento Orgullo en ciencia gestado en San Sebastián y trabajadora en Eureka! durante siete años.

El museo donostiarra, además de las instalaciones dedicadas específicamente a la ciencia, cuenta con cafetería, una tienda, parque infantil y en los jardines exteriores muestra un conjunto de maquetas de los edificios más emblemáticos de Gipuzkoa, además de un pequeño parque botánico. La entrada tiene un precio de 10 euros y una tarifa de cuatro euros para acceder al planetario. El manifiesto contrario a su cierre aboga por mantener estas instalaciones y pide a los responsables del museo que “se explore una vía pública o mixta para garantizar su continuidad” para que el País Vasco “mantenga y refuerce un museo de la ciencia a la altura de su potencial”. “No dejemos que desaparezca”, apostilla Mugica, divulgadora del Centro de Física de Materiales de San Sebastián.

Eureka! dará paso a Atenea en Tabakalera, un área que se integrará en sus instalaciones culturales y que está concebida como “un espacio vital y público en el que, a través de exposiciones, actividades, programas y diversas expresiones públicas, se potenciará el pensamiento crítico, la reflexión, el debate e intercambio colectivo del conocimiento significativo”. Será un lugar con “propuestas sugerentes para cultivar conocimiento a través de las preguntas, la curiosidad y el encuentro”, señala la Fundación Kutxa, en un proyecto basado en “un enfoque STEAM que integra ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas como un conjunto interrelacionado de saberes”.

El colectivo contrario a sustituir Eureka! por Atenea sostiene que el nuevo emplazamiento “no va a ser interactivo porque no se podrán replicar los 270 módulos existentes ahora” en la sede de Miramón. “¿No nos podemos permitir en Euskadi contar con un museo de estas características? ¿No es posible la implicación de las instituciones públicas para salvar Eureka!?“, se pregunta Mugica.