La Comunidad de Madrid inaugura un polémico ciclo de charlas sobre terrorismo en colegios mayores: “ETA no es pasado, es presente”

La Comunidad de Madrid organiza, junto a la Asociación de Colegios Mayores, un ciclo de conferencias dirigidas a jóvenes universitarios en las que participan víctimas del terrorismo de ETA “para dar a conocer la historia reciente de España”. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, clausuró a última hora de este lunes la presentación del programa Tu historia, mi memoria, que se desarrollará en 13 colegios mayores de la región hasta el próximo mes de octubre. “El terrorismo es un asunto de plena actualidad, a pesar de los que se esfuerzan por bloquearlo, e incluso negarlo, con el único objetivo de seducir a aquellos que antes ponían bombas y ahora ponen su voto para condicionar la gobernabilidad de España”, señaló a los estudiantes el político.

En la charla inaugural participaron cuatro mujeres que perdieron a familiares y amigos por culpa de ETA: María San Gil, expresidenta del PP del País Vasco y compañera de Gregorio Ordóñez, asesinado en su presencia; Claudia Múgica, integrante de la asociación Ego Non y nieta del exdirigente del PSE-EE en Gipuzkoa Fernando Múgica, muerto a manos de la banda terrorista; y, junto a ellas, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, y la representante de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Cristina Cuesta. Estas dos últimas perdieron a sus padres a consecuencia del terrorismo.

Este lunes las cuatro ponentes relataron ante los universitarios la trayectoria de sus seres queridos, su asesinato y cómo ellas vivieron y se sintieron durante esa etapa de terror. El aislamiento social, el odio y la marginación fueron protagonistas en su vida. Pero también hablaron del presente y el futuro. Y hubo afirmaciones, como las formuladas por San Gil, que han generado un profundo malestar entre algunas asociaciones de víctimas y la oposición por sus referencias políticas o su insistencia al hablar de ETA en presente en un proyecto que tenía como objetivo hacer memoria y reconocer el sufrimiento injusto de las víctimas del terrorismo.

“Ese proyecto político sigue vivo”, afirmó San Gil. “El mismo partido que se llamaba Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y el Partido Comunista de las Tierras Vascas, hoy se llama Sortu y Bildu. Tiene un líder político que es Arnaldo Otegi, que estuvo condenado por apología del terrorismo, que estuvo en la cárcel y que no se ha arrepentido de su pasado terrorista. Y ese proyecto político lo ha tenido siempre vigente. En la Alemania nazi hubo un juicio, el de Núremberg, y aquí no hemos juzgado el proyecto político por el que se ha asesinado a 853 personas”.

Pedro Sánchez fue mencionado por Araluce: “Parece que este Gobierno está trabajando muchísimo por facilitar la vida de los terroristas mientras nos machacan a las víctimas del terrorismo. Entonces, esto no se entiende”, comentó con dolor tras comunicar que la exdirigente de ETA Soledad Iparragirre Anboto, condenada a casi 800 años de cárcel y vinculada a 14 asesinatos, había salido de prisión tras acceder al régimen de semilibertad.

San Gil aseguró a los universitarios que la banda terrorista influyó en la política española desde su nacimiento hasta su último atentado. “Y sigue influyendo, porque yo también quiero decir una cosa, no hemos derrotado a ETA”, comentó la expresidenta del Partido Popular de Gipuzkoa y directora del Observatorio de Víctimas del Terrorismo del CEU-CEFAS. A su juicio, algo se ha hecho mal cuando no se ha logrado explicar a la sociedad “que tienen unas manos manchadas de sangre”, “un pasado terrorista” y que “no se merecen estar en la vida democrática”. Así lo expresó antes de reflexionar en alto sobre si debería haberlo dicho.

“Podemos lamentarnos de los años que pasamos, pero yo creo que tenéis que saber el futuro al que nos enfrentamos”, prosiguió tras recalcar que “ETA no es una historia del pasado, ETA es una historia del presente, y si no lo hacemos bien, será una historia del futuro”. Insistió a los universitarios en que recogen el legado de una historia “con la responsabilidad de intentar conseguir que cambie con los siguientes gobiernos”. “Yo tengo una fe absoluta en PP y Vox en este tema, creo que ambos han entendido muy bien lo que las víctimas piden,” dijo a los estudiantes.

Precisamente, estas últimas declaraciones han desatado las críticas de algunas asociaciones como el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), entidad que preside la activista y abogada Consuelo Ordóñez, que ha dedicado gran parte de su vida a luchar contra el terrorismo, que mató a su hermano, Gregorio Ordóñez. Insiste en que la causa de las víctimas no tiene ideología porque está relacionada con los derechos humanos. “Cuando se mete la política por medio no solo pervierten nuestra causa, sino que atacan nuestra dignidad", declara a EL PAÍS. “Somos plurales, como plural es nuestra sociedad. En esas charlas lo que menos les importa somos las víctimas, van a lo que van, a tratarnos como mercancía política. Exigimos respeto”, apunta.

02:45 Conferencia María San Gil Acto inaugural del ciclo de conferencias Tu historia, mi Memoria. Foto: Comunidad de Madrid | Vídeo: epv

Ordóñez alega que su entidad ya alzó la voz en octubre de 2013, “exigiendo al Gobierno de Mariano Rajoy que cesara en su empeño de instrumentalizar a las víctimas para disimular su parte de responsabilidad en la decisión de Estrasburgo”, y desde entonces no ha parado de denunciar el uso partidista de los afectados. “Todos los gobiernos que hemos tenido en este país tienen mucho que callar. Hoy lo que vivimos es un final de ETA negociado. Es indecente que con dinero público se esté financiando este programa y que San Gil se dedique a pedir el voto a dos partidos, PP y Vox, porque eso es lo que está haciendo”, opina.

El responsable de proyectos en la Fundación Fernando Buesa, Eduardo Mateo, insiste en que los testimonios de las víctimas en la comunidad educativa “tienen que ser pedagógicos, pacifistas, con fines educativos y con contexto histórico, no partidista, para entender el terrorismo”. “De lo contrario es contraproducente”, sostiene.

Las críticas desde la oposición al Ejecutivo regional no han tardado en llegar. “La memoria de las víctimas del terrorismo merece todo el respeto y hay que cuidarla y protegerla de cualquier utilización partidista”, opina el representante de Educación del PSOE en la Asamblea de Madrid, Esteban Álvarez. “El Gobierno de Ayuso presenta este ciclo como un acto académico y no político, pero aparecen críticas al Gobierno de España, referencias directas a Bildu, apelaciones al presente político e incluso expresiones explícitas de confianza en PP y Vox. Eso no es neutralidad institucional. Eso es introducir un marco ideológico muy concreto en un espacio educativo”.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en el acto inaugural del programa Tu historia, mi memoria junto a otros asistentes. Comunidad de Madrid

La portavoz adjunta de Memoria Democrática del Grupo Parlamentario Socialista, Rafaela Romero, se muestra tajante: “Me parece nauseabundo usar las tripas del dolor para hacer política. Los partidos, sobre todo el PSOE y el PP, en vez de manosear la memoria de las víctimas, lo que tenían que hacer era ponerse de acuerdo para reconocer el final de ETA y dar las gracias a quien lo hizo posible, a la verdad de las víctimas del terrorismo y a la gente que luchó para que los derechos y libertades se mantuvieran”. Insiste en mostrar su respeto a todas las ponentes y a su testimonio: “Las víctimas tienen un carácter plural, por eso entiendo que nadie puede hacerse dueño de su dolor para conseguir votos porque, en realidad, se gana indignidad. Se necesita una memoria limpia y eso pasa por no cuestionarlas”.

El consejero García Martín aprovechó para criticar al Ejecutivo estatal y para comentar que su partido, junto a Vox, aprobó una proposición de ley “para exigir que se ponga fin a la política penitenciaria de indultos encubiertos”. Así cerró el acto, que había empezado con un minuto de silencio por las víctimas. Esta iniciativa autonómica se suma a otras similares que ya se han llevado a cabo en escuelas e institutos como el taller Pasado y Presente del terrorismo de ETA: el testimonio de los jóvenes, que ya desató críticas entre la comunidad educativa. El programa Tu historia, mi memoria se desarrollará entre marzo y octubre y a los 13 colegios mayores implicados, entre los que se encuentran el Santa Mónica, el Marqués de la Ensenada o el Aquinas, acudirán María San Gil, representantes de la Fundación Miguel Ángel Blanco y de la Asociación Ego Non.