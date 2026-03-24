Junts permitirá que prospere el decreto con las medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán

El decreto especial con medidas fiscales y rebajas de impuestos en materia de carburantes y energía por las consecuencias de la guerra en Irán saldrá adelante el jueves en el Congreso, salvo cambios de última hora, gracias al apoyo de Junts y la abstención de Podemos, según confirmó este martes la portavoz nacionalista catalana, Míriam Nogueras. Junts, a cambio, está negociando el respaldo del PSOE a una moción que sobre las dificultades fiscales y económicas de la clase media y trabajadora para la que han logrado el voto a favor en uno de sus puntos del PSOE con beneficios para los autónomos. La posición de Junts despeja el panorama para que prospere ese primer decreto de ayudas aprobado por el Gobierno tras el distanciamiento progresivo del PP, que empezó denunciando que llegaba tarde, que les copiaba sus ideas y que ahora exigen retrasar para negociar y que se acepten solo sus propuestas.

Nogueras ha adelantado, en declaraciones a TV3, que sus siete diputados están en disposición de votar a favor del decreto anticrisis por la guerra de Irán que se discutirá finalmente este jueves, en un pleno especial, diferente y tras el ya convocado, porque el PP se ha negado en la Junta de Portavoces a incluir ese punto en el orden del día de la sesión prevista. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, llamó a Nogueras el pasado viernes, tras el Consejo de Ministros extraordinario en el que se aprobaron los dos decretos relacionados con esta crisis, para comentar las medidas planteadas y fue entonces cuando la portavoz independentista le adelantó que entre las mismas faltaban ayudas para los autónomos, un asunto muy sensible para el electorado de Junts.

El partido que lidera Carles Puigdemont, de hecho, había incluido en el orden del día del pleno que comienza en la tarde de este martes una moción específica sobre las dificultades fiscales y económicas de la clase media y trabajadora, que traspone una directiva europea pendiente, en la que plantean que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros no tengan que repercutir el IVA y éste sea del 0%. Según Nogueras, Bolaños le anticipó que el Gobierno estaba de acuerdo y que votarían a favor de la misma. Fuentes parlamentarias del PSOE precisaron, antes de ese debate, que la moción de Junts contiene en total 24 puntos, que están a favor en varios de ellos, incluido el que alude a los autónomos, pero también que la negociación estaba aún cerrándose. Nogueras la dio por hecha.

Con el voto positivo de Junts y la abstención adelantada estos días de Podemos, que considera el decreto insuficiente como otros socios de izquierdas, el Gobierno cuenta con los escaños suficientes para que esas medidas prosperen este jueves pese al progresivo distanciamiento observado sobre este asunto del PP. Los populares se apresuraron, cuando el viernes se ratificó en el Consejo de Ministros ese decreto, en catalogarlo como “el decreto de derechas” para diferenciarlo del “decreto de izquierdas” en el que PSOE y Sumar mostraron sus diferencias públicamente sobre la oportunidad ahora de las prórrogas de los alquileres y otras actuaciones relacionadas con el control de precios de la vivienda.

Los dirigentes del PP presumieron incluso de que el Ejecutivo les copiaba sus planteamientos. Ahora precisan que no pueden asegurar su voto afirmativo este jueves porque el Gobierno ha añadido en esa norma sus posturas contra las centrales nucleares y no ha incluido la deflactación del IRPF, que se ha convertido para el PP en su gran mantra en defensa de las clases medias y contra las recaudaciones fiscales de este Ejecutivo, que entienden abusivas. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, descalificó ese giro de los populares como “desfachatez” y “una excusa más” para “fastidiar” al Gobierno y remarcó la incongruencia de haber salido desde el primer momento para criticar que el Ejecutivo llegaba ya tarde, les copiaba y ahora requieran más retrasos.

El PP demandó este martes, en la Junta de Portavoces del Congreso, que el Gobierno accediese a retirar ese decreto programado para este jueves, aprovechase el mes de margen que tiene para su convalidación parlamentaria para negociar su modificación en un decreto nuevo con otros grupos, retirase en el mismo la mención nuclear y añadiese su proposición para deflactar el IRPF, y lo llevase dentro de unas semanas a la Cámara para que fuese ratificado al mismo tiempo que retiraba el ya aprobado con la intención de que las medidas que contempla no decayesen. La portavoz popular afirmó que todo ese proceso era posible, que lo respaldaban otros grupos como Junts y Coalición Canaria, y anticipó que si no se aceptaban sus exigencias y el decreto fracasaba en la votación la culpa nunca sería suya sino del Gobierno. Ni el PSOE ni sus socios contemplaron esa hipótesis.