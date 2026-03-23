Podemos anuncia que se abstendrá el jueves en la votación del decreto con las medidas fiscales contra la crisis

Podemos ha anunciado este lunes su abstención al decreto con las rebajas fiscales para hacer frente a la crisis derivada de la guerra en Irán que aprobó el Consejo de Ministros el viernes pasado. Fuentes de la formación que dirige Ione Belarra reclaman al Gobierno limitar los precios para evitar que las grandes empresas se apropien de los 5.000 millones movilizados en el plan anunciado por el presidente Pedro Sánchez. La medida se somete a votación para ser convalidada este próximo jueves en el Congreso, y su futuro depende ahora de lo que hagan PP y Junts.

Los de Carles Puigdemont deslizaron el sábado que ven con buenos ojos las medidas incluidas en la norma, pero no han anunciado formalmente su posición. Con su apoyo y el del resto de los grupos de la mayoría de investidura sería suficiente para que saliese adelante. Y al revés, si Junts se abstiene, se haría imprescindible al menos una abstención también del PP. Aunque los populares dieron la bienvenida a la bajada de impuestos de los carburantes, la luz y el gas planteada por el Ejecutivo, este lunes han evitado aclarar el sentido de su voto. El partido anunció este mediodía en rueda de prensa que enviarían hoy mismo una carta al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para pedirle que incluya la deflactación del IRPF en el decreto.

Según fuentes de Podemos, sus cuatro diputados en el Grupo Mixto “no se opondrán a la aprobación de este primer paquete de medidas, pero consideran que las rebajas de impuestos no son la vía para hacer frente a la escalada de precios. Por ello, seguirá reclamando al Gobierno que tope precios de carburantes, energía y alimentos para evitar que los 5.000 millones de euros movilizados pasen a engrosar la cuenta de resultados de las grandes empresas”. El partido ya registró a comienzos de marzo una proposición de ley en el Congreso en la que reclamaba limitar esos precios, además de recuperar medidas como el transporte público gratuito.

“Una bajada de impuestos, como la que se ha llevado a cabo, sin poner a su vez topes a los precios, solamente servirá para que las grandes empresas vuelvan una vez más a convertir esta situación en un gran negocio y en un gran saqueo a los bolsillos de las clases trabajadoras. Grandes empresas que son las principales beneficiadas de este decreto y que van a apropiarse del dinero público destinado a la bajada de impuestos para engordar su cuenta de beneficios”, ha afirmado esta mañana en rueda de prensa su portavoz, Pablo Fernández, que ha apostillado: “Los efectos de esta guerra los tienen que pagar Repsol y las grandes empresas que van a pretender volver a hacerse de oro”.

También el PP ha trasladado que va a enviar una carta al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, encargado de la relación con los grupos, para pedirle que incluya la deflactación del IRPF en el paquete de medidas y vinculan a esta su apoyo al decreto aprobado el viernes. Los populares reclaman también al Ejecutivo que “abandone la línea de cierre de las centrales nucleares” a la que apunta la norma. La dirección no aclara su voto en un decreto que llama “de derechas”, pero el movimiento de la carta a Bolaños con nuevas reclamaciones prepara el terreno para no respaldarlo, aunque no aclaran tampoco si podrían terminar absteniéndose.