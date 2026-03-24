Defensa inicia el proceso para declarar de alto riesgo la profesión militar

El Ministerio de Defensa iniciará los trámites para declarar de alto riesgo la profesión militar, según ha anunciado el departamento que dirige Margarita Robles. La propuesta se hará este miércoles en la reunión del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas), un órgano asesor de la ministra en el que se sientan los responsables de las asociaciones profesionales de los militares.

Desde el punto de vista legal, la declaración de una profesión como de alto riesgo supone que quienes la ejercen pueden acceder a la jubilación anticipada sin ver reducida su pensión. Para ello se aplican una serie de índices correctores en función del tiempo durante el que se ha desempañado la profesión considerada peligrosa, penosa, tóxica o insalubre, con un alto índice de mortalidad o morbilidad. Entre otras ocupaciones, tienen esta consideración bomberos, mineros, artistas, toreros, tripulantes de aeronaves o trabajadores ferroviarios.

La declaración como profesión de alto riesgo es una antigua reivindicación de las asociaciones de militares. El pasado viernes, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) volvía a plantear esta demanda tras recordar la situación extrema en la que se encuentran los 650 casos azules español desplegados en el sur de Líbano, en medio del fuego cruzado entre el Ejército de Israel y la milicia chií Hezbolá.

No obstante, el proceso de declaración de una profesión como de riesgo es largo y no depende del Ministerio de Defensa. Requiere la elaboración de informes de distintos organismos y ministerios y debe culminar con la aprobación del correspondiente decreto en Consejo de Ministros.