Lorenzo Lamas, ‘El rey de las camas’, presume de su nueva novia, la actriz Heather Locklear: “Es la mujer más increíble que he conocido”

La pareja de intérpretes coincidió por primera vez hace 43 años, cuando posaron juntos y en bañador para la portada de ‘Playgirl’. El actor, que ha pasado por cinco divorcios, considera que la fe le ha ayudado a encontrar este nuevo amor

Lorenzo Lamas y Heather Locklear en la Chiller Theatre Expo Spring, el 26 de abril de 2026 en New Jersey. Bobby Bank (Getty Images)

A principios de abril, la prensa estadounidense empezó a hacerse eco de un noviazgo inesperado: el de Lorenzo Lamas (Santa Mónica, 68 años) y Heather Locklear (Los Ángeles, 64 años). Unas fotos publicadas por TMZ mostraban al actor de Falcon Crest (1981-1990) y la actriz de Melrose Place (1992-1999) juntos en un restaurante de Las Vegas, posando con el chef o examinando manjares en la cocina del establecimiento. “No, no es 1992... pero Heather Locklear y Lorenzo Lamas están viviendo un reencuentro al estilo de los noventa que ha acabado en romance”, destacaba el medio sobre la pareja de intérpretes. Este miércoles 29 de abril, ha sido el propio Lamas quien ha confirmado su relación con Locklear en una entrevista con Fox News. “He pasado por muchas pruebas y errores, y ella es la mujer más increíble que he conocido nunca”, ha reconocido públicamente el protagonista del mítico anuncio de la marca de mantas y textiles Reig Marti, cuyo inolvidable eslogan era: “Lorenzo Lamas, el rey de las camas”.

Lamas y Locklear se conocieron hace más de cuatro décadas, mientras posaban juntos —ella en biquini y él en bañador— para la portada de la revista PlayGirl. El pasado 4 de diciembre, el actor rescató esa portada en su perfil de X —donde le siguen 692.000 personas—. “¡No puedo creer que esto fuera hace 43 años! Por cierto, los bañadores tipo slip solo bajo pedido”, escribió junto a la foto. Sin embargo, el actor que también tuvo un pequeño papel en Grease ha aclarado en la nueva entrevista que nunca antes pensó que podría surgir una historia de amor entre ellos. “La respuesta corta es no”, ha asegurado.

Según él, la fe ha sido determinante a la hora de ayudarle a encontrar lo que define como “el verdadero amor”: “Con Jesucristo en tu vida, puedes lograr cualquier cosa. No hay problema, acontecimiento ni nada que se compare con la fuerza que sientes cuando sabes que sigues a Cristo… Incluso en los momentos más oscuros, siempre podemos apoyarnos en el Señor”.

Estas declaraciones se producen días después de que él y Locklear hicieran su primera aparición pública como pareja en la Chiller Theatre Expo, una convención de terror y ciencia ficción que se celebró en Nueva Jersey el pasado 26 de abril. Los intérpretes se mostraron sonrientes y cariñosos ante las cámaras, posando abrazados y perfectamente conjuntados de negro.

Según TMZ, las estrellas de los noventa están saliendo desde finales de 2025 y pasaron la Nochevieja juntos en Las Vegas. Además, fuentes cercanas a la pareja contaron al medio estadounidense que los hijos adultos de ambos, fruto de relaciones anteriores, se reunieron por esas fechas. Locklear tuvo una hija, Ava (28 años), con el guitarrista Richie Sambora, con quien estuvo casada entre 1994 y 2007. Anteriormente, estuvo casada con el músico Tommy Lee —de 1986 a 1993— y también estuvo cinco años comprometida con el expiloto de motociclismo Chris Heisser, de quien se separó en 2025.

El historial amoroso de Lamas es más enrevesado. El actor tiene seis hijos en total. AJ, de 42 años, y Shayne, de 40, son fruto de su relación con la fallecida publicista Michele Smith, con quien estuvo casado de 1983 a 1985. Paton, de 37 años, nació de su relación con la actriz Daphne Ashbrook, con quien salió a finales de los ochenta. Luego tuvo tres hijas, Alexandra (28 años), Victoria (26) e Isabella (25), con la modelo Shauna Sand, con quien estuvo casado entre 1996 y 2002. Lamas ha pasado otras tres veces por el altar: con la actriz Victoria Hilbert —con quien estuvo casado de 1981 a 1982—, con la también intérprete Kathleen Kinmont —de 1989 a 1993— y con la escritora y consultora tecnológica Kenna Scott —de 2023 a 2025—.