Claves del Atlético - Arsenal: los 18 remates a portería para acabar 1-1 más que ansiedad despiertan las esperanzas rojiblancas

En la primera media hora de la segunda parte, con el mazazo anímico del gol de penalti de Gyokeres al borde del descanso y la necesidad de, cuando menos, empatar, los jugadores del Atlético de Madrid lograron acabar con una de las virtudes del Arsenal que más preocupaba en la víspera a Diego Pablo Simeone. La dificultad de generarle ocasiones a un equipo que concede muy pocas. Esa preocupación centró parte de las prácticas previas al duelo del Metropolitano. Los 18 remates a la portería de David Raya, la mayoría de ellos en ese arranque imponente del segundo acto, lograron instalar en los futbolistas rojiblancos la creencia de que sí podían competirles. Supieron encontrar debilidades en el sólido sistema defensivo del Arsenal que aún le mantiene líder en la Premier League y le dio acceso a las semifinales de la Liga de Campeones. Ningún equipo en lo que va de competición le ha rematado tanto al Arsenal.

El jugar a no cometer errores y el respeto con el que el Atlético se desempeñó en el primer acto tornó la segunda parte en un atrevimiento y en una fogosidad que encogió al conjunto de Mikel Arteta. “Ellos han dominado la primera parte y nosotros la segunda. Nos tenemos que quedar con esa segunda parte y el orden que hemos tenido. En la primera mitad, nos costaba robar y nos precipitábamos en zona de tres cuartos. Eso te penaliza porque impide generar ocasiones”, analizó Marcos Llorente. La entrada tras el intermedio de Le Normand por Giuliano, tocado, pero también impreciso y poco afilado, permitió que Llorente pudiera desatarse por fuera y también liberar espacios para que por dentro Griezmann y Julián Alvarez desconcertaran a Rice, Zubimendi, Salibá y a Gabriel Magalhaes, el corazón del bloque cementero del Arsenal en defensa.

Las incursiones por turnos de la pareja de luminarias rojiblancas a la espalda de Odegaard llevó a Arteta a la cuestionada decisión de reemplazar a su capitán cuando apenas se había cumplido la hora de juego. “Hicimos dos o tres arreglos en el descanso para bascular, presionar y defender mejor y mejoramos en el segundo tiempo”. Solo la falta de finura en la definición en las claras ocasiones de las que dispusieron el propio Griezmann y Lookmann impidió la victoria del Atlético. Se trataba de llegar vivo a Londres y la impresión generalizada es que el equipo que sobrevivió al partido de ida fue el Arsenal.

Hasta el golpe de Julián Alvarez que provocó su reemplazo y el penalti en contra de Hancko a Eze, después anulado tras la revisión en el VAR, la carga rojiblanca minimizó al Arsenal. El atacante argentino es duda para el partido de Londres, aunque Simeone es optimista. “No me imagino que falte ninguno. Están con molestias: Giuliano por un golpe, Julián por la caída que tuvo en mitad del campo y Sorloth con una carga en el isquio, pero no dudo que van a estar”. Una hipotética baja de Julián Alvarez sería empezar el duelo del Emirates en desventaja ahora que este ha levantado el vuelo y asume echarse el equipo a la espalda para afilarlo en los últimos metros.

Para sostener la invasión en campo rival, el Atlético también tuvo que mostrar una mejor versión defensiva de la que acostumbra este curso. Simeone y el plantel admiten la extrañeza de que ahora atacan mejor que defienden, pero en esa segunda parte que inflamó el Metropolitano, Pubill, Hancko, Ruggeri y Le Normand marcaron la raya con determinación. “No les dejamos espacios y no tuvieron ocasiones y nosotros sí”, explicó Oblak con cierto aire de satisfacción. El meta esloveno se ha sentido esta temporada menos protegido por la propia evolución hacia el estilo más arriesgado que Simeone aplica ahora. “El equipo está atacando muy bien, pero al Arsenal le hemos defendido también muy bien. En Londres tendremos que hacer un partido perfecto, pero nos vemos capaces de meternos en la final”, abundó Oblak.

Están convencidos los jugadores del Atlético de que el camino para alcanzar la final de Budapest, la cuarta en la historia del club, está en lo visto en el segundo tiempo. Atacar para ganar, pero también sostener el riesgo con una defensa sólida. “Los equipos ingleses son muy físicos, el Arsenal es muy buen equipo y han competido muy bien. Sabemos que si jugamos al nivel de la segunda parte podemos pasar”, aventura el capitán Koke, que volvió a dejar un partido para enmarcar. “En Londres tenemos que subir la agresividad, ganar duelos y buscar más el mano a mano en los metros finales, que es lo que te da la vida”, concluye Llorente.