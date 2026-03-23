Aragón volverá al papel tras limitar su Gobierno el uso digital en el aula

Todo vuelve, y más lo que nunca ha acabado de irse. Aragón, comunidad que fue pionera en implantar las pizarras digitales en el aula cuando casi ni se conocían, acaba de limitar su uso con una orden que devolverá este región al papel y al libro en el próximo curso 2027-2028. En ese horizonte, los alumnos aragoneses verán reducido el uso de dispositivos digitales a apenas unas horas a la semana. Así aparece recogido en la orden que se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) y que cambiará el escenario educativo en poco más de un año.

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El Gobierno de Jorge Azcón está en funciones y pendiente de un acuerdo con Vox para arrancar la nueva legislatura, pero su departamento de Educación ha tomado ya esta iniciativa para “equilibrar el uso de lo digital volviendo a los métodos educativos de toda la vida”. Así lo ha explicado este lunes la consejera en funciones, Tomasa Hernández, al detallar que la nueva orden contempla “que los niños aragoneses tengan ahora encima de la mesa un libro que compatiblizarán —en las horas permitidas— con sus dispositivos digitales”. Según ha justificado, “no se trata de demonizar”, pero sí reconocer que “la superexposición a las pantallas tiene un efecto claro en el desarrollo cognitivo, social y en la salud de los menores” y que “hay que conseguir un equilibrio y un uso razonable”.

De este modo, la administración aragonesa ha dispuesto que los alumnos de infantil tengan un máximo de una hora semanal de uso digital, dos horas en los dos primeros cursos de primaria y un máximo de cuatro a la semana en los cursos de cuarto a sexto. En el caso de la ESO, serán cinco las horas permitidas y en los cursos de tercero y cuarto de secundaria se llegará a las 10 semanales o dos horas diarias. Pero siempre, en cualquier caso, el recurso digital se considerará complementario a los materiales analógicos y no sustituto, y se recomendará que los deberes se hagan en papel. A quien no afecta esta limitación es a los docentes y su uso de pizarras digitales.

El Gobierno de Aragón ya fue noticia al prohibir el uso del móvil en los centros educativos en la primera y breve legislatura de Jorge Azcón. Algo que fue, en general, bien recibido por las familias y la comunidad educativa. Pero ahora se da un paso más. Su Ejecutivo no ha querido esperar, pese a estar en funciones, para que los centros puedan ir acogiéndose a la nueva norma adaptando sus proyectos pedagógicos y no teniendo que tirar a la basura las licencias digitales vigentes. Pero a todos les espera una revolución. La misma que algunos protagonizaron en el año 2000 cuando el entonces presidente, el socialista Marcelino Iglesias, hizo justo lo contrario, ser pionero en la implantación de las pizarras digitales en el aula.

Al Ejecutivo actual le avala también una comisión de estudio sobre los riesgos digitales que se puso en marcha en las Cortes de Aragón y por la que han pasado ya varios expertos alertando de las consecuencias de esta sobre exposición digital de los menores. Este órgano no pudo acabar su trabajo ni lanzar un dictamen con conclusiones porque la convocatoria de elecciones disolvió el parlamento aragonés y también esta comisión. Pero aún así, el Gobierno autónomo dice sentirse reforzado por lo que se escuchó en la cámara y por haber abierto, según ha dicho hoy la consejera, un proceso participativo y haber escuchado a la comunidad educativa. Y si no, por si acaso, advierten, “la inspección educativa velará por la correcta aplicación de esta norma”. También piden a las familias que fuera de las aulas empujen en la misma dirección para conseguir una relación más sana y segura con la tecnología.