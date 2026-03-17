El Congreso vota la rebaja de la tasa de alcoholemia al mínimo legal

La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados votará mañana miércoles la proposición de ley para reducir a 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre la tasa máxima de alcoholemia de los conductores (0,1 miligramos por litro de aire espirado). Esto, en la práctica, va a suponer que no se pueda ingerir ninguna bebida alcohólica si se va a conducir. Esta votación se produce más de un año después de que el Grupo Parlamentario Socialista presentara la proposición de ley junto con la propuesta de que no se pueda informar en las redes sociales de la existencia de controles en determinados puntos.

La tasa actual está en 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre (0,25 miligramos por litro de aire espirado), lo que supone que el consumo moderado de determinadas bebidas no implicaría el incumplimiento de la norma. Mañana, con el cambio que se presenta a votación, cualquier mínimo consumo daría positivo.

La modificación, de salir adelante, también acarreará cambios en los puntos que perderían los conductores. Si se está en una tasa de 0,2 a 0,5 gramos por litro de sangre (0,1 a 0,25 miligramos por litro de aire espirado), los infractores perderán dos puntos del carné. De 0,51 a 1 gramo (0,26 a 0,50 miligramos por aire espirado), la detracción sería de cuatro puntos. En valores superiores, sin llegar a ser un delito contra la seguridad vial, el conductor infractor se dejaría seis puntos. La proposición también elimina la distinción entre conductor profesional y novel, que hasta el momento tenían una tasa más reducida.

“Tolerancia cero”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha instado desde hace meses a los grupos parlamentarios a que dieran prioridad a este cambio legislativo, ya que podría suponer que no hubiera tantos muertos en las carreteras. “No hay una sola excusa que justifique retrasar un solo día más esta reforma, es inaplazable”, afirmó el titular de Interior. “Este cambio cierra el ciclo de consumo de alcohol en la conducción, con un mensaje claro de tolerancia cero”, añadió. La negociación parlamentaria entró en vía muerta durante meses debido a que Esquerra Republicana pedía la transferencia de los examinadores de tráfico a la Generalitat de Cataluña.

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) se sigue con interés la votación de la Comisión de Interior, ya que, si se aceleraran los trámites, la entrada en vigor podría realizarse antes del verano, una época de intenso tránsito viario en la que se registran miles de fiestas patronales, con el consiguiente riesgo de consumo de alcohol y la posibilidad de ponerse al volante. Si se aprueba hoy la modificación legislativa, no tendrá que pasar por el pleno del Congreso e irá directamente al Senado. De recibir también el visto bueno, volverá al Congreso, donde ya podrá ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con su correspondiente entrada en vigor.

La rebaja de la tasa de alcoholemia a 0,2 gramos supone reducir entre tres y cinco veces el riesgo de sufrir un accidente de circulación, según un estudio del Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial (Intras) de la Universidad de Valencia en el que se analizaron los datos de las personas fallecidas desde 1950, cuando comenzaron los registros oficiales. En esos 75 años, han perdido la vida por culpa del alcohol vinculado a la conducción unas 100.000 personas.

En 2024 y según un estudio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, dependiente del Ministerio de Justicia, uno de cada dos conductores fallecidos el año pasado en accidentes viarios había consumido alcohol o drogas, según los análisis realizados durante las autopsias judiciales. El prototipo del infractor es el de un hombre de entre 25 y 55 años que consume tanto en días laborables como en festivos. En el caso de los peatones, la cifra baja ligeramente, con cuatro de cada diez que dieron positivos en ambas sustancias. El informe fue elaborado tras llevar a cabo análisis a 937 conductores y 195 peatones fallecidos en siniestros viales durante 2024.