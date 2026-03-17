El antiguo jefe de la Policía Nacional, citado este martes ante el juez por la acusación de violación

El comisario José Ángel González, director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional hasta su dimisión el pasado 17 de febrero, está citado a declarar a partir de las 10.30 de este martes ante el magistrado David Maman Benchimol por un supuesto delito de agresión sexual. En enero, el juez admitió a trámite una querella presentada contra él por una agente del Cuerpo, que lo acusa de violarla en abril de 2025 y tratar de comprar posteriormente su silencio con ayuda de su número dos, Óscar San Juan —apartado de sus responsabilidades por el Ministerio del Interior—.

Con el interrogatorio al antiguo DAO, el magistrado busca dar los primeros pasos de su investigación, para la que ya requirió un audio grabado por la denunciante de la presunta agresión sexual. En su querella, la inspectora relató que había mantenido una “relación de afectividad” con González durante un tiempo, marcada desde su “inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta”; y que él no aceptó que le pusiera fin. Con ese contexto como telón de fondo, según explicaba el texto, el máximo responsable de la Policía ordenó que la agente acudiera el 23 de abril de 2025 a recogerlo a un restaurante donde estaba comiendo con Óscar San Juan, para llevarlo después hasta su domicilio oficial. Allí, tras “doblegar la voluntad de la víctima”, se aprovechó de su “superioridad física y autoridad” para “iniciar” un “acercamiento físico de naturaleza sexual”, que implicó toquetearla y penetrarla con los dedos.

La denuncia subraya que ella rechazó “de forma verbal, expresa, rotunda y continuada” cualquier acercamiento sexual del jefe del Cuerpo. Sin embargo, en un escrito enviado por la defensa al juez, el abogado de González sostiene una versión diferente: asegura que el audio aportado por la inspectora “no encaja con la versión sostenida en la querella, pues lejos de reflejar una negativa” de la denunciante a mantener relaciones sexuales, “lo que se desprende de la literalidad de la conversación son unos reproches de celos y demandas de atención” por parte de ella.

Además del antiguo DAO, que puede acogerse a su derecho a no declarar, el juez David Maman Benchimol también ha citado este martes a la inspectora para interrogarla. El abogado de la agente, Jorge Piedrafita, ha detallado que ella responderá sobre todos los detalles que le pida el magistrado.