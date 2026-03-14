El candidato de Podemos en Castilla y León denuncia una agresión en la calle

El candidato de la coalición Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha denunciado esta mañana la agresión de un hombre en la calle. En la red social X, el también coordinador de Podemos en la comunidad desde el año pasado, ha publicado la imagen de un hombre al que señala por haberle arrojado un cristal mientras estaba con su hijo en una calle de Valladolid. En dos imágenes posteriores, muestra el trozo de cristal con el que habría intentado agredirle. El candidato, en plena jornada de reflexión, anuncia su intención de presentar una demanda.

“Este individuo me ha tirado un cristal mientras estaba con mi hijo. Esto es muy grave. Denunciaré inmediatamente. Hasta aquí hemos llegado“, reza el mensaje publicado poco antes de las once de la mañana.

Según publica elDiario.es, la agresión ha sucedido en la calle Santiago de Valladolid, donde el partido tiene ubicada su caseta electoral para el desarrollo de la campaña. Llamas se dirigió a la caseta por la mañana acompañado de su hijo para recoger un abrigo. Al encontrarse dentro, un individuo golpeó un cristal de la caseta, que se rompió sobre ellos mientras estaban dentro.

Miguel Ángel Llamas (Melilla, 39 años) es profesor de Derecho Administrativo y ha liderado una campaña centrada en el problema del acceso a la vivienda, el fortalecimiento de los servicios públicos y su implementación en el medio rural. Las encuestas dibujan un panorama muy difícil para el partido este domingo, que, salvo sorpresa, desaparecerá de las Cortes de Castilla y León. La dirección nacional, con la secretaria general, Ione Belarra; la eurodiputada Irene Montero y el excoordinador en la comunidad, Pablo Fernández, a la cabeza, se ha volcado con su candidato en estos comicios. Como ya ocurrió en Aragón, y antes en Galicia y en Euskadi, el espacio a la izquierda del PSOE se presenta dividido a las elecciones, lo que resta opciones a ambas papeletas.